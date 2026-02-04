陳建州哀悼大S貼文「動手腳」？ 網友氣炸留言「大犽加油」狂酸

陳建州出席大S紀念追思會，引起不少討論。（翻攝影片畫面）

大S（徐熙媛）過世一週年之際，親友舉辦紀念追思會，她生前的好友陳建州（黑人）及妻子范瑋琪（范范）都到場。不過，由於陳建州過去涉入性騷擾事件，夫妻形象備受爭議。有網友發現，陳建州疑似在社群貼文中「動手腳」設置隱藏關鍵字，因此網友無法留言「大牙加油」「周宜霈」等相關字詞，只能以「大犽加油」等字代替。

「大牙加油」被消失？ 留言區改喊「大犽」也行？

一名網友近日在社群平台Threads發文：「壞人陳建州到底設置了多少隱藏關鍵字？」表示自己在陳建州追悼大S的貼文下留言「大牙加油」，隨後留言馬上遭隱藏，只有自己看得見。該網友tag陳建州帳號表示：「提醒一下@blackielovelife，給我安靜一點不要什麼都出來蹭，性騷性侵事件不能沉，大牙加油。」

一名網友發文表示，自己在陳建州貼文留言「大牙加油」，結果被隱藏。（翻攝Threads）

陳建州昨在Threads分享大S紀念追思會的影片，用英文寫下：「We miss you hsushiyuan」（我們想你徐熙媛）。結果留言區一面倒狂酸，網友紛紛留言：「大犽加油」「We hate you chenjianzhou」（我們恨你陳建州）「原來犽可以！大犽加油！周怡霈加油」。

有人以注音、英文寫下：「ㄉㄚˋㄧㄚˊㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ」「We support you DAYA」「Justice for Big Tooth」「Da ya +U」，或是貼出「牙齒」的表情符號代替關鍵字。

陳建州追悼大S的貼文，下方引來網友一面倒狂酸。（翻攝Threads）

一名網友憤怒留言：「周怡霈加油，熙媛知道你是這樣毛手毛腳的變態嗎？多希望她在天上看著你和黃子佼受到報應。」有人則說：「凶手喜歡到案發現場欣賞成果果然是真的」還有人質疑：「不就你們生病還跑去找她的嗎」「范范姐還是很不喜歡那檔事嗎？」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

