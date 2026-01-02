陳建村就任花蓮縣文化局長

一一五年上班日第一天，原任花蓮縣政府行政暨研考處長陳建村，就任花蓮縣文化局長，二日舉行交接典禮，副縣長顏新章主持，人事處處長吳賢惠監交下從代理局長曾之妤接下印信（見圖），典禮中藝文人士群集，祝賀陳局長得展長才，也期許在陳局長帶領下，花蓮文化事務更順利蓬勃。

陳建村局長曾任職台北市政府、烏來鄉公所、行政院原住民族委員會、花蓮縣文化局文化資產科科長及行政科長、花蓮縣政府原住民行政處長及行政暨研考處長的經歷，深化花蓮多元文化根基，保存傳統文化藝術及開創現代藝文之發展，使花蓮文化底蘊源遠流長，成為自然與人文兼具的美麗大縣。



顏新章副縣長表示，感謝歷任文化局長及同仁們的努力，已打好基礎，相信未來在陳建村局長領導下，文化團隊將繼續讓文化更接近生活，讓花蓮鄉親均能感受到文化的溫度，與全花蓮藝文人士一起讓文化發展更為豐碩。



新任陳建村局長表示，重回文化局服務的心情是感謝、敬畏，也充滿責任感。感謝縣長的信任與付託，讓他有機會承擔這份重任；也感謝歷任的八位局長(黃涵穎、沈中元、吳淑姿、吳進書、陳淑美、江躍辰、吳勁毅及代理局長曾之妤)與前輩同仁，為花蓮累積下深厚而珍貴的文化基礎。



陳局長進一步說，不敢說開啟一個新的篇章，就像棒球，八位局長之後，我是第九棒，不是最後一棒，因為只要比賽沒有結束，就有下一棒上場的機會，將全力做好所有工作。



文化不是一蹴可幾的工程，而是一代一代人耐心耕耘的成果，他接下的，不只是一個職位，而是一段延續中的文化使命。花蓮是一個文化密度極高、但表現形式極其謙遜的地方。這裡有山、有海、有原住民族群的智慧，有移居者的生命故事，也有許多默默創作、不張揚卻極其真誠的藝術家與文化工作者。我會以最大的誠意、專業與責任感，與所有同仁、文化界夥伴，以及縣民朋友一起，讓花蓮的文化穩穩扎根、持續生長、走向世界。



陳建村局長現場朗誦作家楊牧《帶你回花蓮》，令人動容不己，也展現其對於花蓮文學、圖書資訊、文化資產、視覺藝術、表演藝術、藝文推廣等各面向的熟悉及願景。期待未來的花蓮在陳局長帶領下，能有傳承及創新的作為，以文化藝術為底蘊，結合自然與人文，實現花蓮成為宜居宜遊的美麗之地。