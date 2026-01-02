陳建村接任花蓮縣文化局局長 以「Fresh Hualien」願景續寫文化使命

陳建村（右一）局長在顏新章（中）副縣長主持下，從曾之妤（左二）代理局長手中接下印信，正式走馬上任。（圖：文化局提供）

115年的第一天上班日，花蓮縣文化局長陳建村正式走馬上任，在副縣長顏新章主持下，從代理局長曾之妤手中接下印信。陳建村說，信望愛是他身為基督徒信仰的真理，他希望轉借其英文字母第一個字，F.H.L.，轉譯為「Fresh Hualien」，與花蓮鄉親一同拼貼文化新地圖。

陳建村歷任原住民族委員會、花蓮縣文化局科長、原住民行政處處長、縣府參議、行政暨研考處處長，此次獲得縣長徐榛蔚重用調任局長一職。他說，重返文化局服務，內心充滿感謝、敬畏與責任感，感謝縣長的信任與付託，也感念歷任八位文化局長及前輩同仁所累積的深厚基礎。他以棒球「第九棒」自喻，強調文化工作不是開創個人舞台，而是一棒接一棒的長程工程，只要比賽尚未結束，就要全力以赴。他進一步提出未來四大施政方向：讓文化更貼近生活與各鄉鎮、持續支持創作者並保障其專業、軟硬體並進打造文化場域並善用科技，以及建立彼此信任、尊重專業的文化團隊，並以「Fresh Hualien」作為願景意象，期許文化如新鮮的空氣、水與食物，滋養身心靈，願與花蓮鄉親一同拼貼文化新地圖。

廣告 廣告

陳建村宣誓就職。（圖：文化局提供）

交接典禮由花蓮縣副縣長顏新章主持，人事處處長吳賢惠監交，現場貴賓雲集。顏新章副縣長說，歷任文化局長與文化局同仁多年來的努力，為花蓮奠定穩固而深厚的文化基礎。他指出，文化不只是活動與展演，更是生活態度與城市靈魂，相信在陳建村局長的帶領下，文化團隊將持續讓文化走入社區、貼近民眾日常，讓花蓮鄉親在生活中感受文化的溫度，並與藝文界攜手推動花蓮文化持續累積、穩健前行。

行研處同仁獻花，恭喜陳建村（中）履新。（圖：梁國榮攝）

典禮尾聲，陳建村也朗誦楊牧〈帶你回花蓮〉，詩意文字令人動容，也象徵他對花蓮文化的深刻理解與承諾，期待在傳承與創新之間，讓花蓮文化穩穩扎根、持續生長、走向世界。（梁國榮報導）