陳彥允消失3年回來了！身心出狀況「快活不下去」改名回歸近況曝光
記者徐珮華／台北報導
陳彥允曾與陳勢安、畢書盡（Bii）、李玉璽組成「老鷹四少」，淡出歌壇多年後，去年底以全新身分「NIKA」與阿卡莎納（AKSN）、劉玳妍、MIA、KAINA組成團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」。他坦言過去身心出狀況，直到聽到新歌〈Circles〉DEMO後，像是被堵塞、斷掉的神經迴路疏通重連，心中只有一句話：「X！我居然被理解了！」
「FIVE TWO EIGHT 五二八」新歌〈Circles〉唱出「一圈又一圈，我一直在追逐自己的尾巴。每個偏離，都只是遠行的一部分」、「我在裂縫中跌倒，回頭再走，發現自己又走在那條老路上」、「我會持續前行，因為我知道它就在前方」等歌詞，旋律層層推進，如同為迷惘的人描繪出口。
阿卡莎納表示，這首歌來自對人生循環的觀察，「當我們在人生旅途中迷失、迷茫，甚至不知道該如何選擇時，很容易在原地打轉。〈Circles〉想告訴大家，相信宇宙的安排，一切都會引領我們走向正確的方向。」
NIKA坦言3個月前因過去尚未清理完的創傷被觸發，焦慮、躁鬱、憂鬱與恐慌同時極度湧現，彷彿整個系統超載，「快無法呼吸，脆弱的狀態陷入恐慌。」他形容是一種「明明在陸地上，卻覺得自己在溺水，快活不下去的感覺」，直到親身經歷這首歌的療癒力量，開始用新的視角重建，也真正學會理解自己，「現在很健康！」
歌詞「一圈又一圈，我一直在追逐自己的尾巴」更讓NIKA直指人生狀態的核心，他形容這像人類常常過度入戲，忘了自己追逐的，其實也是自己的一部分。他也坦言，自己聽著這首歌，深刻感受到被上帝醫治，「在那個當下，上帝就是那首歌，那首歌就是我，我就是宇宙，宇宙本身就是愛。」
對於從「陳彥允」改名為「NIKA」，他並不視為切割過去，而是一次「轉身」，「我沒有放棄任何一個時期的自己，只是角色載體超載，選擇放下、往前進，重新創造自己。」他先前赴洛杉磯與阿卡莎納結緣、合作，還曾飛肯亞他蓋的孤兒院做公益。現在的他緊緊擁抱自己，對於即將到來的馬年春節，將照慣例回家團圓，期待與家人一起共度。
更多三立新聞網報導
周杰倫打進澳網太狂了！放話「千萬獎金全捐」有望交手世界球王
阿信合體F3又慘摔！吳建豪「驚險反應曝光」周杰倫：應該親下去
〈癡情玫瑰花〉爆紅陷低潮！楊琳暴瘦8kg「戶頭只剩4位數」慘況曝光
Energy書偉才升格雙胞胎爸！謝京穎「突血流不止」親揭真實原因
其他人也在看
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 86
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 109
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 15
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 17
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 59
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 132
陳漢典、Lulu婚禮前釋出絕美婚紗照！蕾絲馬甲再現頭紗吻、珍珠皇冠來自這夢幻牌
婚禮還沒到，浪漫氛圍已經先到來了！即將在1月25日舉行正式婚宴的陳漢典與Lulu，在今天（6日）搶先釋出在日本富士山與河口湖取景的婚紗照，三套來自Demetrios Bridal Room 旗下風格截然不同卻同樣細膩的造型，把「典雅、浪漫、marie claire 美麗佳人 ・ 18 小時前 ・ 2
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 28
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 1 天前 ・ 28
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 11
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝
第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 14
佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
《韓國製造》第一季結局倒數！第二季下半年揭曉 玄彬黑化演技封神 軍人弟弟成關鍵角色
【文／邱芮恩】Disney+年度話題鉅作《韓國製造》自上線以來話題炸裂，玄彬出道23年首度「黑化」掀起高度討論，他為戲增重14公斤，徹底顛覆過往深情男神形象，化身遊走黑白之間的販毒地下王者，與鄭雨盛上演一場權力與信念正面對撞的雙強對決。劇情取材1970年震撼國際的真實劫機事件，搭配高達韓幣700億製作費，血淋淋還原高權與慾望交織的黑暗年代，從角色、故事到場面規模全面升級。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
金唱片｜Jennie火辣唱跳 再奪獎衝上台：妝都花了
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）昨晚（1╱10）首度在台北大巨蛋舉辦，Jennie以〈LIKE JENNIE〉和「BLACKPINK」的〈JUMP〉連奪3獎後，又再奪下「年度藝人獎」。太報 ・ 1 天前 ・ 5
影射尹錫悅戒嚴風暴！李帝勳《模範計程車3》完結收視狂飆
《模範計程車3》甫於週六晚間播出精彩完結篇，李帝勳獨自重回軍中追查過往下屬死亡事件的真相，並發現對方是在得知長官陰謀後，為拯救同袍而犧牲，那些表面上以國家安全為名的行動，實際目的卻是權力高層試圖透過操控戰時狀態，進而宣佈緊急戒嚴。面對無法用常理溝通的權力體...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《尋秦記》劇情演到哪裡了？結局竟與《想見你》神呼應？！電影評價如何？5大看點整理
古天樂製作與主演的《尋秦記》可說是千呼萬喚！自2001年港劇版《尋秦記》在25年後強勢回歸！當初只是演員的古天樂，如今已站上香港電影的一代宗師之地位的他，買下小說改拍版權也是剛好而已！《尋秦記》可說是穿越劇的鼻祖，早於2011年首播的《步步驚心》十年、更早於2019年《想見你》18年！而如今《尋秦記》演到哪裡了？電影版的劇情在講什麼？電影評價又如何？5大看點報你知！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前 ・ 8
《巨洪》越罵越紅？6部「AI人工智慧」韓劇推薦：朴寶劍《夢境》感人，「這部」超驚悚
最近在Netflix播出的《巨洪》被罵翻了！由於播出前標榜著「罕見災難」、「好萊塢等級」而掀起大眾高度期待，但前半段卻讓不少觀眾看得霧煞煞，直到後面才發現是一部結合AI科幻、新人類、末世等多種元素的電影，評價十分兩極。除了《巨洪》之外，近幾年與AI、人工智慧相關的韓劇越來越多，去年上映的《夢境》也是其中之一！Beauty美人圈 ・ 1 天前 ・ 1