陳彥允消失3年回來了！身心出狀況「快活不下去」改名回歸近況曝光

記者徐珮華／台北報導

陳彥允曾與陳勢安、畢書盡（Bii）、李玉璽組成「老鷹四少」，淡出歌壇多年後，去年底以全新身分「NIKA」與阿卡莎納（AKSN）、劉玳妍、MIA、KAINA組成團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」。他坦言過去身心出狀況，直到聽到新歌〈Circles〉DEMO後，像是被堵塞、斷掉的神經迴路疏通重連，心中只有一句話：「X！我居然被理解了！」

「FIVE TWO EIGHT 五二八」由阿卡莎納（中）領軍。（圖／還有什麼比這更好工作室提供）

「FIVE TWO EIGHT 五二八」新歌〈Circles〉唱出「一圈又一圈，我一直在追逐自己的尾巴。每個偏離，都只是遠行的一部分」、「我在裂縫中跌倒，回頭再走，發現自己又走在那條老路上」、「我會持續前行，因為我知道它就在前方」等歌詞，旋律層層推進，如同為迷惘的人描繪出口。

廣告 廣告

阿卡莎納表示，這首歌來自對人生循環的觀察，「當我們在人生旅途中迷失、迷茫，甚至不知道該如何選擇時，很容易在原地打轉。〈Circles〉想告訴大家，相信宇宙的安排，一切都會引領我們走向正確的方向。」

陳彥允（右1）以新名字「NIKA」重新出發。（圖／還有什麼比這更好工作室提供）

NIKA坦言3個月前因過去尚未清理完的創傷被觸發，焦慮、躁鬱、憂鬱與恐慌同時極度湧現，彷彿整個系統超載，「快無法呼吸，脆弱的狀態陷入恐慌。」他形容是一種「明明在陸地上，卻覺得自己在溺水，快活不下去的感覺」，直到親身經歷這首歌的療癒力量，開始用新的視角重建，也真正學會理解自己，「現在很健康！」

歌詞「一圈又一圈，我一直在追逐自己的尾巴」更讓NIKA直指人生狀態的核心，他形容這像人類常常過度入戲，忘了自己追逐的，其實也是自己的一部分。他也坦言，自己聽著這首歌，深刻感受到被上帝醫治，「在那個當下，上帝就是那首歌，那首歌就是我，我就是宇宙，宇宙本身就是愛。」

陳彥允（左起）曾與畢書盡、李玉璽、陳勢安組成「老鷹四少」。（圖／資料照）

對於從「陳彥允」改名為「NIKA」，他並不視為切割過去，而是一次「轉身」，「我沒有放棄任何一個時期的自己，只是角色載體超載，選擇放下、往前進，重新創造自己。」他先前赴洛杉磯與阿卡莎納結緣、合作，還曾飛肯亞他蓋的孤兒院做公益。現在的他緊緊擁抱自己，對於即將到來的馬年春節，將照慣例回家團圓，期待與家人一起共度。

更多三立新聞網報導

周杰倫打進澳網太狂了！放話「千萬獎金全捐」有望交手世界球王

阿信合體F3又慘摔！吳建豪「驚險反應曝光」周杰倫：應該親下去

〈癡情玫瑰花〉爆紅陷低潮！楊琳暴瘦8kg「戶頭只剩4位數」慘況曝光

Energy書偉才升格雙胞胎爸！謝京穎「突血流不止」親揭真實原因

