陳彥婷「聊育兒懲罰」遭檢舉虐童！社工上門讓她氣炸：剴剴那麼明顯沒發現？

YouTuber陳彥婷24日透過社群平台發文，透露自己與丈夫巨人突然遭到匿名檢舉「虐待兒童」，社工依規定到學校與住家進行訪查。整起事件源自夫妻倆在Podcast節目中討論育兒時提到「懲罰」觀念，卻被外界解讀為不當行為，讓她直呼超冤枉。

陳彥婷在貼文中還原當天過程，上午9點31分突然接到社工來電，對方開門見山表示：「我們收到檢舉你們虐待兒童，需要到家訪查。」突如其來的指控讓她當場愣住，忍不住反問：「我虐待兒童？」社工進一步說明，通報內容與她和先生在Podcast中談論「懲罰」孩子有關。

對此，陳彥婷當下解釋：「我們聊的是教育方式不一樣，那小孩做錯事懲罰，不然要放任嗎？還是最後給外人教育？」即便如此，社工仍表示「收到通報就需要探訪」，並詢問當天是否能配合家訪。陳彥婷情緒激動回應：「我現在把事情延後，你來查！我不知道可以查出什麼！」也脫口而出：「剴剴那麼明顯的沒發現，結果我們被查？」

陳彥婷夫妻因為在Podcast聊到育兒時如何懲罰，遭人檢舉虐童。（圖片來源：臉書 陳彥婷 Tiffany）

依照流程，社工在上午10點先前往長子「黃金」就讀的幼兒園了解狀況，詢問老師與園長，並與孩子接觸。不過黃金並未回應社工的提問，陳彥婷解釋，自己平時就會教孩子提高警覺，「不跟陌生人透露家庭資訊」，因此孩子保持沉默並不意外。社工一度擔心孩子是否「個性比較萎縮」，園長則當場替孩子與父母澄清，直言：「他不認識你，當然不會講話呀。」也強調黃金平時「是個樂天又溫暖的孩子」，並指出陳彥婷夫妻總是親自接送、不常請假、每個活動都參與，「你說他們虐待兒童！我們老師都不相信。」

隨後在上午11時，社工前往陳彥婷家中，進一步了解小兒子「元寶」的狀況，包括互動觀察與身體檢視，並詢問孩子體型、飲食等細節。整個流程結束後，社工確認這起通報屬於誤會，離開前也坦言工作不易，並向她說：「謝謝你們的配合，超多爸媽不配合審查。」陳彥婷也向社工致歉：「我剛態度沒有很好，不好意思！因為真的覺得莫名其妙，也覺得剴剴這件事沒查到才扯。」丈夫巨人也提到，一大早只有太太在家，讓他相當擔心安全問題，社工則回應能理解他們的憤怒與不安。

事後陳彥婷再次強調立場：「我們不可能家暴我的孩子！」但也直言，孩子若有錯誤行為，父母本來就應該即時制止，「不然之後就是外人教育。」她也透露，這並非第一次遭到莫名檢舉，先前甚至還曾被指控涉及「兒童性虐待」，讓她非常無力。她忍不住向檢舉者喊話：「別鬧了好嗎！1次、2次、3次，夠了吧！」並表示這樣的檢舉行為已對一家人的生活造成極大困擾，盼能就此停止。

