陳彥斌觀點》吃銅的國民黨、吃鐵的救國團

[Newtalk新聞] 救國團是不是國民黨附隨組織？光從黨旗、團旗的一體性，即可一目了然！只有喪心病狂的國民黨立委，無恥睜眼說瞎話。兩蔣時代，國民黨黨內競爭，救國團是一大系統，很多黨內高官，都是乘著救國團位居要津。救國團，更是蔣經國扮演「青年導師」的大本營。

明天（1/30），國民黨游灝、馬文君、廖偉翔......等37位立委共同提案，要修訂「不當黨產條例」，要「平反」救國團不是黨的附隨組織，要為救國團、婦聯會索回被收歸國有的不當黨產，估計有400億元。據報導，藍、白立院黨團將全面動員通過。令人髮指！

1992年間，我是自立晚報派駐台中縣記者，偶然間見到縣政會議記錄中，通過「縣府補助台中縣救國團搬遷費30萬元」。我發稿批判，救國團搬遷憑什麼由縣府補助？

消息見報後，引來不小迴響，有讀者向我檢舉，原位於豐原中山路的中縣救國團用地，是縣府所有，二、三十年來無償佔用，未付一塊錢租金。我持續追擊。面對追問，救國團回應他們是「公益」團體，呼籲社會不要以一般眼光看待。

緊接著有資深教師向我透露，救國團不僅佔用縣地，且當年起建龐大硬體，是黨政聯手向中、小學生「一人一元」不樂之捐募集。新聞越炒越烈，當時社會運動正在燃起，由民進黨激進黨員成立的打擊特權促進會發動抗議，載了幾大箱雞蛋蛋洗中縣救國團，軋得門面蛋汁淋漓，狀極狼狽，原本不曾報導這則救國團特權的電視台，也前來採訪，成為全國性大新聞。

眼看歹戲演不完，當時的國民黨籍縣長廖了以找我溝通，說：「救國團是公益團體，縣府站在鼓勵、配合立場，你為什麼要反對？」我說：「民進黨冒著被國民黨整肅、迫害，追求台灣民主，縣府是不是也該提供一塊地，編列補助款起建黨部？」廖縣長悻悻而去！

救國團不僅非法佔用公產，且吸民脂民膏，憑靠的就是國民黨的附隨組織特權。我所舉的中縣團產絕非單一特例，各地團產如無意外，很多也都是如此依樣畫葫蘆得來、累積的！台灣民主化後，被以《不當黨產處理條例》清算，經法院追討，估計有400億資產被收歸國有。

救國團應該知恥、知錯，向國人道歉才對，竟然還大興訴訟，更無恥的是國民黨立委憑藉該黨目前在國會席次優勢，提案修訂《不當黨產處理修例》，要將在國民黨羽翼下巧取豪奪的救國團團產吞回去。真是熟可忍，熟不可忍！

台灣人形容公開巧取豪奪行徑是「吃銅吃鐵（台語）」，所以，首惡國民黨加上附隨組織救國團，恰當形容就是「國民黨吃銅」、「救國團吃鐵」。大家要群起抗爭，不要讓國民黨、救國團繼續在台灣吃人不吐骨頭！

