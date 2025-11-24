陳彥斌觀點》綠營台北市長選戰 苗博雅是第一人選！

苗博雅在各電視台政論節目中，展現的機智、口才，可說政壇無人能出其右。 圖：取自大安強強滾 - 罷免羅智強臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市長選舉，永遠是民進黨的棘手課題，此次也不例外！但我建議由社民黨的苗博雅出征。能否戰勝蔣萬安固然難說，但憑他的反應靈敏，言語機鋒，一定可以在選戰中將蔣萬安比下去！

目前為止，民進黨黨內登記僅吳怡農一人。而吳怡農雖然優秀，但兩次選戰敗北經驗，幾乎可以證明他不適合選舉。他應專注「壯闊台灣」運動，培訓、累積民間能量，守護台灣。

吳怡農參選兩次，第一次是2020年與蔣萬安競逐立委。初出洞門，確實讓人眼睛為之一亮，但他選舉堅持的「佛系」作風，不攻擊對手、不跑基層，只談政見。選舉重心是站在街頭跟市民揮手！開票結果，叫好不叫座。以99539票，輸給蔣萬安112784票。

他輸給蔣萬安不太令人意外！但2022年蔣萬安轉戰市長成功，該區立委補選，民進黨還是推出吳怡農。他標榜不掛旗幟、招牌的選舉風格，竟輸給形象爭議的王鴻薇，他得54739票，王得60519票。差距比例和輸給蔣萬安差不多！證明了他缺乏拓展選票的能量。

王鴻薇的形象，根本無法與蔣萬安相比。她當市議員時，就公然上中國央視批判台灣，並稱當時蔡總統是「領導人」，是最鮮明靠攏中共的台灣公職。依理，應是民進黨容易發揮的目標，但吳怡農堅持「佛系」選戰，讓王鴻薇成功進入國會，為害台灣更大。

吳怡農兩次選舉風格，讓我想起1996年首次總統選舉的陳履安、王清鋒搭檔。一開始以清新形象，民調曾獲四十幾%支持。但選戰拉開，就一直被邊緣化，報紙曾有一則兩人走向山谷的漫畫，陳履安跟王清鋒說：「我們好像走錯路了！」開票結果，在四組候選人中敬陪末座！

吳怡農的選舉認知、堅持，相似陳履安作風，令人憂心！

另一位被熱談的王世堅立委，他自己都公開說：「蔣萬安百分之九十五可以連任」。他連參選最基本的信心都沒有，如何代黨出征。何況，王世堅從政迄今二、三十年，外遇、跳水……等各種名堂讓人數不清。這種介於政客、小丑之間的候選人，選議員、立委還無傷大雅，如果獲黨提名參選首善之區台北市長，可能拖累黨在整體選舉中崩盤！

另外還被提起的，還有沈伯洋、吳思瑤，兩位除了都不正面回應外，兩位還都是綠營的國會要角，目前應專心國會，對付藍、白在立院的牛鬼蛇神！

苗博雅在各電視台政論節目中，展現的機智、口才，可說政壇無人能出其右。他的優秀、傑出，對台北市政的稔熟，從幾年前質詢柯文哲在京華城案件中，公然圖利沈慶京，如今在柯被起訴中完全應驗。

另阿苗在議會中，也可說是蔣萬安最頭痛的議員，市長選戰交鋒，精彩可期，論戰、對壘都可以把蔣萬安比下去。綠營在台北市的艱難眾所皆知，而且首都市長選戰氣勢，關係全台選戰士氣，就讓阿苗在來挑重擔，我們都全力為她輔選、加油、打氣！

或許有人要說：「苗博雅是社民黨，不是民進黨」。我要說這更應該提名他，代表民進黨的雍容大度，只要願意站在同一陣線，歡迎各黨各派精英共同為台灣打拚、奮鬥！

