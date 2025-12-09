陳彥斌觀點》蔡英文、張祥慧，人間友情的至交

蔡英文和張祥慧。 圖：翻攝蔡英文臉書

[Newtalk新聞] 小英未任總統前的秘書張祥慧，11年前不幸出車禍。長年臥病床塌，日前逝世，今日舉行告別。讓我不禁回想自己曾目睹小英和張祥慧的兩次互動，不僅不是長官與部屬關係，簡直是人間友情最亮麗的光輝。

第一次是2004年四月間，我任文化總會中部辦公室執行長時，有幸邀請當時任陸委會主委的小英到台中演講。那時她在內閣團隊中已鋒芒畢露，演講可說未演先轟動，辦公室約200坐席不僅坐滿，聽眾是多到擠不進去。

小英座車剛從台北出發，同行的祥慧就跟我保持電話聯繫。她們座車從高速公路中港交流道下來時，我在辦公室位於中港路的路邊等候。主要是擔心他們路不熟，找不到（當時有手機，但尚無衛星定位）。所以和祥慧保持著手機暢通狀態。

小英座車很順利停在我身旁，下車的小英、祥慧竟一直打量著我，笑成一團。我如丈二金剛，不知她倆在笑什麼？ 畢竟他們不認識我，我也首次見到他們。但他倆的笑聲卻停不下來，連在電梯間都還在笑鬧！

笑到要進演講室前，小英才得意告訴我：「我們是憑電話聲音，打賭你的身材，我猜你胖，她猜你瘦。結果我贏了！贏她一碗牛肉麵！」她笑得合不攏嘴，祥慧則瞪眼、微笑！

那時我九十幾公斤，當然是大胖子。但我感受最強烈的，是這兩位一點都不像是長官與部屬，他們流露的是情誼深厚的姐妹淘。

第二次是小英2012年首次獲民進黨提名問鼎總統，當時黨秘書長蘇嘉全交代我任務，安排、陪同小英訪問霧峰林家。當天上午9時，我在林家花園改成的明台高中校門口等候，好幾家電視台記者也都架好攝影機。小英也很準時抵達，一下車就被林獻堂孫媳婦，也是當時明台高中董事長林芳媖熱情接待。但令人意外的，她坐的廂型車中，除了司機，竟然只有她一人。沒有隨扈、秘書。

小英一下車，記者蜂擁而上，但只簡單被問幾句，就被林芳媖董事長勾著手，帶上六樓的接待廳。我坐在他倆約五、六公尺的對面座椅。坐了10分鐘左右，祥慧俏俏坐在我旁邊，一再跟我提醒「控制時間」。但任憑我如何比手勢、比手錶，與我熟識的的林董事長根本就無動以衷，甚至故意裝作沒看到。小英喝完茗茶，再吃點心，然後喝咖啡…林董事長還要帶小英去300公尺外的林家景薰樓…，名堂搞不完。初見面，她簡直就把小英當妹妹疼惜！

眼看不可收拾！祥慧要我勸止的動作越來越大，但林董事長是長輩，我使不上力！祥慧竟站起來，徑自走到小英旁，口氣嚴肅的說：「不能再坐了！馬上要離開…」。小英則適時也站起來，因為參觀霧峰林家花園、古蹟行程都還沒開始，就已耗掉半小時，後面行程嚴重延宕。新聞記者更是急得如熱鍋螞蟻！

當天參觀霧峰林家兩小時，有太多值得記載。但令我印象最深刻的，是祥慧與小英那種超越主席與幕僚關係。為了大局，可以在眾目睽睽下，公開違逆、遏止小英。

所以，2016小英當選總統的晚上，我興奮之餘，也聯想著躺在醫院的祥慧：「你知道小英當選總統了嗎？」

