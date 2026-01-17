陳彥斌觀點》「金門不屬於台灣」陳玉珍說出我的心裡話：台灣人要知所覺悟

國民黨立委陳玉珍。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 陳玉珍說：「金門不屬於台灣」，她說出我 45 年前的心裡話。

1980 年我服役部隊移防金門，我們乘著 LST（登陸艦）前往。整整坐了 23 小時，弟兄大都吐得昏頭轉向！黑夜中抵達料羅灣，馬上聽到中國對岸的廣播，進行心戰喊話。我也馬上驚覺金門距離台灣那麼遠，距離中國大陸這麼近。」

抵金門，我因再 73 天即退伍，部隊不再派我任務，我整天遊手好閒到別部隊找同梯次朋友。有天抵古寧頭時，他們帶我去參觀海邊碉堡。我用望眼鏡，清楚可見對岸的蛙人在海灘演練。心想，金門如真被攻打，台灣遠水救不了近火吧！

廣告 廣告

到金門，也才知道這裡不是台灣省，而是福建省，公部門、學校的招牌，都標示著「福建省」。不知是否自己敏感？與金門人接觸中，我也覺得他們對台灣來的阿兵哥缺乏善意！

一位同僚說：「金門人只想賺台灣人的錢，對台灣人沒有感情。」他之所以這樣說，是金門當時駐軍 10 萬人以上，光是每天伙食消費就很驚人。相傳很多金門人賺阿兵哥錢致富，在高雄買房、置產的比比皆是。這位同僚還說他退伍後，要想辦法賺金門人的錢！

部隊有次長跑，跑出營房區域，我因是待退老兵，就未跟著隊伍跑，而是掉隊悠閒踱步，碰到一位牽著小孩的婦人。她主動跟我搭訕說，她是台灣人嫁到金門，言談間，她也流露金門人對台灣人缺乏善意，更不要說認同感！

民進黨 1986 年創立後，熟識黨員開始會談論「台灣獨立」，我曾請教一位軍師級的高人說：「台灣獨立，澎湖沒問題，金門、馬祖怎麼辦？」他嚴肅的說：「讓他們自決！」我頗有同感！

陳玉珍是金門唯一立委，從她言行，即可清楚、明瞭金門人的意向。「金門不屬於台灣」，台灣人要知所覺悟！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳玉珍說自己「不是台灣人」 梁文傑：只要是中華民國國民就好了

陳玉珍自稱非台灣人！顏擇雅問：中共為何稱她「台灣地區民意代表」？