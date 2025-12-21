陳德修巡演遇未成年小粉絲 笑指「考古」曝3首新歌正在路上

【緯來新聞網】台灣歌手陳德修12月20日在中國南京舉行個人巡演「本能」的最終場演出，為今年巡演劃下句點。這是他連續第二年選擇南京作為收官站，陳表示，雖為巧合，卻也樂於重返熟悉城市與歌迷見面，稱有種「我又回來了，你們還在嗎？」的感受。

陳德修巡演完美收官。（圖／陳德修工作室提供）

陳德修回顧今年演出經歷時指出，除了現場掌聲，也遇到多場技術問題與突發狀況。例如鄭州場吉他無聲，事後確認為音控誤關軌道；深圳場安可時無線導線沒電；成都場則在重感冒未癒情況下演出，並一度遭遇音樂播放異常。陳表示，這些狀況促使他與團隊提升臨場應變能力，也讓他更加珍惜舞台機會。

他也注意到演唱會現場出現越來越多年輕觀眾，有些觀眾出生於2010年之後。據他了解，部分年輕人是透過重看偶像劇《終極三國》認識其過去樂團作品，進而關注他的新作。他表示，這樣的反饋讓他更確信音樂的長期影響力與自身堅持創作的意義。



陳德修透露，明年將持續推出新作品，已發布單曲包括〈Back Off〉與〈孩子〉，未來預計發表至少三首不同風格的新歌，其中包括巡演主題曲〈Kill the Monster〉，回歸重金屬搖滾曲風，並融入歌劇吟唱；另有反映音樂心境的搖滾作品，以及結合Rap元素、探討網路輿論壓力的作品。

演出計畫方面，他表示希望拓展至更多城市，並不排除香港、新加坡與馬來西亞等地演出。對於台灣場次，陳坦言多年未在高雄、台中舉辦演唱會，目前仍在評估票房與規劃可能性，但強調內心期待重返這些城市與觀眾見面。

