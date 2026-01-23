陳志倒台！太子銀行資產遭拍賣 合法銀行、金融機構可競標

陳志涉跨國詐騙引渡回中國後，其集團下的銀行遭清算將拍賣。（翻攝畫面）

太子集團在柬埔寨進行跨國詐騙，創辦人兼董事長陳志上月落網後引渡回中國受審，柬埔寨國家銀行隨後宣布太子銀行進入清算程序，清算人近日公告，將以公開競標方式出售太子銀行的貸款資產，把債權轉為現金，用來償還合法存戶與債權人，且僅限合法銀行與金融機構參與。

據《柬中時報》報導，柬埔寨國家銀行在陳志遭逮捕後，迅速宣布太子銀行進入強制清算程序，並指派第三方審計機構擔任清算人，全面接管銀行營運與資產，監管單位同時要求太子銀行立即停止受理存款及發放新貸款等業務。

清算人近日公告，將以公開競標方式出售太子銀行的貸款資產，把債權轉為現金，用來償還合法存戶與債權人，競標過程將由監管單位全程監督，且僅限合法銀行與金融機構參與，有意投標者須在2月6日前提交意向書，並以現金完成交易。

清算人同時強調，銀行進入清算並不代表借款人可以不還錢，原本的貸款利率、還款期限與抵押條款原則上不會改變，僅是「債主換人」，所有抵押品與貸款文件都依法妥善保管。





