陳志剛落網！中國推出詐騙題材遊戲 邀玩家扮演豬仔

編譯林浩博／綜合報導

跨國電信詐騙猖獗，即便「太子集團」首腦陳志日前終於落網，以緬甸和柬埔寨為基地的相關非法活動，恐怕仍不會落幕。中國有業者以此為靈感，推出一款名叫《血薪記：罪惡園區》的模擬遊戲，由玩家扮演被騙至詐騙園區的豬仔，遭脅迫從事詐騙，以虛擬方式體驗他們的困境。

遊戲當中真實還原了以高薪誘騙豬仔的橋段。（圖／翻攝自Steam網站）

電詐新聞成遊戲題材

《血薪記》一開頭，就讓玩家所扮演的角色，遭到網路上所相識的女子迷暈，一睜眼即看到四周站著持槍的凶狠壯漢，他們都身穿皮衣、戴著墨鏡，而自己被關在一個牢籠，外面則是高牆所圍住的詐騙園區。

遊戲並未點名園區所在地，但根據預告片當中，角色都說中文，還出現了緬甸文字，可知場景是參考緬甸邊境由中國黑幫經營的詐騙基地。

據美國《紐約時報》15日的報導，這款遊戲於10日上架Steam平台，一推出即引發中國網友熱議。詐騙與豬仔被拐賣的新聞層出不窮，不只造成民眾人心惶惶、在社群媒體廣為討論，還成了新商機。

像是2023年中國就上映一部電影，講述了一名電腦工程師被高薪騙至詐騙園區的故事；去年7月一款名叫《偽裝》的中國遊戲，甚至要求玩家學習詐騙技巧；另外澳洲遊戲工作室Jiao Games計畫年底發布《詐騙園區模擬器：地下王國》這款作品。

《紐時》指出，東南亞是詐騙產業的大本營，被騙至當地強制從事詐騙的被害人，遍及世界各地。詐騙金額更是可觀，據美國財政部統計，光是美國公民就被騙取了166億美元。

全動態影像遊戲

《血薪記》屬於全動態影像（F.M.V.）遊戲，遊戲劇情都已預錄好，但玩家須做出不同選擇來觸發劇情。美國遊戲工作室Reality Reload的創辦人楊艾利森（Allison Yang）分析，詐騙園區題材遊戲的出現，反映了中國遊戲產業兩年來的轉變，從奇幻類，轉向玩家自身文化與社會所會接觸的議題。根據國際刑警組織（Interpol）的資料，電詐與豬仔受害人的最大宗，正是中國民眾。

詐騙園區裏頭的犯人，常用社群媒體與通訊APP以接觸全球各地的受害人。這些受害人，常常不是在找工作，就是尋求一段戀情，抑或想要投資，而犯人就會利用這點，誘騙他們投入金錢。

根據《血薪記》的預告片，玩家所扮演的豬仔，被幫派份子以槍和電棍要脅。隨著遊戲推進，玩家要選擇對被幫派懲罰的女子，是要出手相救，抑或保持沉默。

遊戲也還原了豬仔被拘禁、虐待。（圖／翻攝自Steam網站）

真實還原電詐園區

《紐時》記者近期才親身探訪緬甸的詐騙園區，而遊戲中的場景，可說是高度還原。像是辦公區，滿是電腦與電子設備，以讓豬仔從事詐騙作業；另外還有中式餐廳與中國人首腦居住的豪華別墅。

有玩家評價表示，遊戲當中的園區，具備了詐騙工作區域、賣淫的地方，以及嚴刑拷問的小黑屋，與現實世界的緬甸、柬埔寨詐騙園區吻合。

不過，也有玩家稱，遊戲品質一般，要價8美元實在太貴，他估計不會引發熱潮。

