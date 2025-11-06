陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光

陳志左右手李添的特助李守禮。翻攝畫面

自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。

檢調查出，太子集團在台設立天旭國際科技公司為核心據點，租下台北101大樓兩層樓辦公室發展線上博弈，旗下再由顥玥公司負責客服與工程外包，協助博弈網站營運。天旭公司員工一度達300至400人，但在美國10月公布制裁名單後，負責人辜淑雯立即遣散員工、抽離設備，警方搜索時現場僅剩3、4人；顥玥公司則仍有約百名員工在運作。

檢方進一步掌握，天旭公司負責人王昱棠協助太子集團在台洗錢。今年10月美國司法部宣布起訴集團董事長陳志後，王昱棠立即下令特助李守禮「轉移資產」。李守禮找來仲介，將布加迪、勞斯萊斯等豪車過戶給車商兄弟劉書豪、劉書榮，並派人到大安區和平大苑開走超跑藏放內湖，警方日前已尋獲多輛高價車。

據調查，李守禮（62歲）曾是龍亨酒店的經理，後轉任天旭集團總務及李添私人特助，負責應酬與「招待」。他是太子集團在台的重要聯絡人，主要負責娛樂，不僅協助介紹王昱棠、李添與酒店女子往來，更曾為李添安排「包養龍亨妹」，起初李添看上一名龍亨妹，願意每月開價約300萬元，李守禮還砍價到每月100萬元，另還仲介李添以每年120萬元包養女大生。內部人員透露，李添在多國都有情婦，卻私下大讚「台灣妹服務最好」。

另，李守禮每年都會替太子集團高層舉辦一次聚會，曾一次包下3台遊艇在海外舉辦遊艇派對，現場各國佳麗美女讓高層選妃，可謂奢華糜爛之極。 太子集團在台以聯凡公司等8家空殼公司為掩護，用海外資金購買和平大苑11戶豪宅與48個車位，市值約38億元。檢方指出，這些房產皆位於台北市大安區「和平大苑」，部分車位曾停放市價上億的超跑，包括Bugatti（布加迪）古董跑車、勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷與賓士等，共計26輛名車，總價超過4億7000萬。

檢調指出，太子集團藉由購屋與貸款操作，將非法所得轉入台灣，再以空殼公司帳戶繳交鉅額房貸，完成洗錢流程。上述8家公司的登記地址全都在和平大苑內，顯示該豪宅成為集團金流中樞。

專案小組本次行動中，法院裁定准予凍結資產包括不動產18筆（和平大苑11戶、車位48格，價值38億餘元）、名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計凍結金額超過45億元。

根據檢方掌握，美國司法部10月14日宣布起訴太子集團創辦人陳志，指控他在柬埔寨從事電信詐騙、洗錢與強迫勞動；美國財政部也同步將該集團列為跨國犯罪組織並予制裁。陳志在台灣的運作據點隨即成為目標。

檢方訊問後，認定王昱棠、辜淑雯、邱子恩、李守禮、凃又文等5人涉案重大，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，昨晚已向法院聲請羈押禁見，其中辜淑雯已裁定收押。



