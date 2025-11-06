陳志大帳房！境外指揮購買豪宅名車 太子集團在台實際負責人是她

記者楊忠翰／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，4日專案小組發動搜索行動，一舉拘提天旭國際公司負責人王昱棠及辜淑雯等25人，但美國列為制裁名單的王蕾絢及陳秀玲，因2人在境外未遭拘提，據了解，太子集團在台實際負責人是陳秀玲，也是陳志的大帳房，台灣金流均是她在境外操控，亦是本案幕後要角。

檢調追查太子集團在台金流後發現，陳秀玲才是陳志在台的分身，儘管她人在國外，卻掌握台灣所有公司的運作，2名在台職位最高的主管王昱棠、辜淑雯，即是陳秀玲的直屬下線；王、辜2人不但要定期向陳秀玲匯報，帳務及金流，還必須由陳秀玲親自審核，然後透過尼爾公司購買豪宅與名車，因此陳秀玲才是真正的洗錢指揮者。

檢調指出，王昱棠在台北101大樓成立天旭國際公司，從事線上博奕網站業務，天旭人資長辜淑雯則負責招募工程師，藉以設計線上博弈程式，顥玥公司則負責線上博弈客服，台灣儼然成為太子集團的博奕基地；美方公告制裁後，王昱棠立刻指示下屬，將名車過戶或開往其他地點藏放，並將台灣太子公司名下1000餘萬元，全數轉到尼爾公司。

除此之外，太子集團透過Grand Legend公司，與帛琉籍王國丹合作，以興建豪華渡假村名義，取得恩格貝拉斯島99年土地契約，再由黃婕、施亭宇及王蕾絢3女負責營運業務，目前辜淑雯已遭到羈押，檢方還聲押王昱棠、集團幹部凃又文、邱子恩及天旭董事長特助李守禮等5人，6日將召開羈押庭。

