陳志天價比特幣被美方沒收！中國律師提質疑

▲中國公安部押送涉及全球跨境洗錢詐騙案件太子集團創辦人陳志。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 柬埔寨內政部週三宣布逮捕包含太子集團創辦人兼董事長陳志在內等三名中國籍人士，並將他們遣送回中國，隨後中國公安部也列出陳志所涉至少四項罪嫌。不過，陳志在中國面臨多項尚未確定的法律問題，就有中國律師質疑，美國財政部沒收太子集團價值超過140億美元的比特幣是「黑吃黑」，認為追繳程序上可能存在瑕疵。

根據《香港01》報導，美國去年10月宣布起訴陳志時，美國財政部同時宣布沒收了太子集團據稱價值超過140億美元的12.7萬枚比特幣，而當時中國國家計算機病毒應急處理中心曾發表報告，指出陳志曾在2020年12月底遭駭客攻擊，被盜取了逾12.7萬枚比特幣，此數字與美國政府宣布沒收的比特幣數目極為相近。

中方報告表示，該筆比特幣被盜後存放於鏈上錢包地址長達4年未動，直至2024年6月22日至7月23日期間，再次被轉移到新的地址，然後就再未有異動。報告指出，區塊鏈追蹤工具平台ARKHAM已將該批比特幣的最終地址標記為美國政府持有，種種證據表明美方沒收的比特幣正是2020年案件中被盜的同一批，是典型的國家級駭客組織操盤的「黑吃黑」事件。

而在陳志被捕後，這批比特幣的下落再度引發關注。北京浩天律師事務所合夥人杜國棟認為，關鍵在於所謂「沒收」是否具有合法司法程序的支持。

杜國棟表示，比特幣在多數司法管轄區已被認定為合法資產，可通過司法認定的「技術手段」追索，美方在太子集團這批比特幣的追繳程序上是否存在瑕疵，有待進一步披露。目前美方並未公布是如何掌握陳志比特幣鏈上的地址私鑰。

