陳志引渡中國！柬埔寨央行：太子銀行進入清算程序

國際中心／張尚辰報導

「太子集團」首腦陳志，近日在柬埔寨遭當地警方逮捕，並依法引渡至中國受審。今（8）日，柬埔寨國家銀行宣布，太子銀行即日起將正式進入清算程序，清算人將由Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting有限公司擔任，並全面接管該銀行資產管理及營運。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨中央銀行發布公告，宣布太子銀行即日起停止受理任何新增業務，包含新開立存款帳戶及發放貸款。不過，央行強調，現有存款客戶仍可正常提領資金，貸款人也必須依約持續還款。

廣告 廣告

柬埔寨央行進一步指出，後續相關處理將依《銀行與金融機構法》所訂定的清償順位辦理，並將與相關單位密切合作，持續監督清算流程，以最大限度保障客戶及相關權益

回顧整起事件，柬埔寨「太子集團」除了跨國詐騙與洗錢外，還被指控涉及人口拐賣與強迫勞動，被外界形容為全球規模最大的罪惡帝國。據了解，該集團表面經營房地產、銀行與旅遊業，但背後則涉及龐大的非法金流運作，隨著英美等國聯手追查，太子集團逐步瓦解，創辦人陳志也因此遭到全球紅色通緝，最終遭當地警方逮捕，並依法引渡至中國受審。

更多三立新聞網報導

陳志落網後引渡中國！警嘆：「兩岸共打」長期停擺 偵辦資訊難獲得

有內線？美軍出兵前夕押「馬杜洛垮台」 神秘客單筆狂撈逾千萬

馬杜洛遭逮捕「恐影響經典賽」！委內瑞拉教頭：我們不是壞人

撿到iPhone討3千元報酬遭拒！他怒喊告 律師曝1規定：恐賠錢還吃官司

