陳志強夫妻同框！曝親密戲幕後細節 笑稱：喜歡吃曾智希的豆腐

民視8點檔年度新戲《豆腐媽媽》今晚即將首播，特別攜手以經典台菜聞名的「時時香」合作，並於今（23）日在時時香美麗華店舉辦媒體餐敘，演員們也近距離分享拍攝點滴與幕後趣事，現場氣氛溫馨又熱鬧。

陳志強、曾智希夫妻出席媒體餐敘。（圖／民視提供）





談到角色設定，蘇晏霈在《豆腐媽媽》中飾演「房仲女王」，為了支持老公圓畫家夢想付出一切，也預告後續劇情將有突破性演出，包含性感睡衣造型，令人期待。曾智希則笑說，自己在短短集數內把8點檔的人生情緒一次演完，幾乎天天哭戲，和原本想像中「開心的角色」落差不小，但也因此過足戲癮。

陳志強分享拍攝親密戲的幕後細節，透露原本造型一度偏性感，最後在導演調整下改為運動內衣，播出後效果反而更好看。他也感謝導演對演員與家庭的尊重，拍攝前都會事先溝通，甚至連曾子益都特別來說明是劇情需要，讓人備感貼心。李運慶則補充，導演在尺度拿捏上相當細膩，不僅保護演員，也讓演出更有美感，但自己拍親密戲前仍會先向老婆報備，展現十足的求生慾。

《豆腐媽媽》今（23）日在時時香美麗華店舉辦媒體餐敘。（圖／民視提供）

餐敘現場香氣四溢，演員們一邊品嚐時時香招牌台菜，一邊聊起各自最愛的豆腐料理。曾智希大讚，「老皮嫩肉」外酥內嫩、口感層次十足。蘇晏霈則選擇清爽經典的皮蛋豆腐，還笑說自己是咖哩飯不拌派，陳志強則幽默表示，自己不吃麻婆豆腐，隨後卻補一句：「喜歡吃曾智希的豆腐。」立刻成為現場笑點。





