陳志強曾智希代言苗栗玩透透 鍾東錦邀遊客深入18鄉鎮

▲《苗栗玩透透》旅遊主題專刊新亮相。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府文化觀光局發行《苗栗玩透透》旅遊主題專刊，今年邀請「知名藝人夫妻檔陳志強及曾智希」擔任代言人，2月5日苗栗縣長鍾東錦與陳志強及曾智希為新版的《苗栗玩透透》專刊揭幕亮相，邀請各地遊客到苗栗玩透透，歡迎民眾6日起到縣府指定地點依規定免費索取，文觀局網站也有電子書版本檔案讓民眾下載閱覽。

▲最甜夫妻檔陳志強及曾智希分享拍攝心得。

《苗栗玩透透》今年為第20年出刊，廣受民眾好評，今年由陳志強及曾智希擔任代言人，走進苗栗山海城鄉之間，以旅人的視角感受土地的溫度與人情風景，走訪公館出磺坑的微光之丘、穿龍豆腐坊、福樂麵店、苗栗火車頭園區、頭屋明德水庫與後龍百變影城、阿標海產店，邀請更多旅人放慢腳步，走進苗栗18鄉鎮市。

5日苗栗縣長鍾東錦與陳志強及曾智希為新版的《苗栗玩透透》專刊揭幕亮相，議員林寶珠、曾美露、陳碧華、徐筱菁、廖秀紅、立委邱鎮軍秘書、議長李文斌機要秘書、議員葉忠倫秘書、温俊勇助理、造橋鄉長徐連斌、苗栗市長余文忠、大湖鄉長黃惠琴以及觀光旅宿單位等也共同欣賞宣傳短片，行銷苗栗旅遊新專刊。

記者會由山佳太鼓團帶來氣勢磅礡的表演，現場特別規畫粉絲限定福利，限量50名完成相關任務即可免費領取《苗栗玩透透》專刊並和陳志強、曾智希合影，一早縣府一辦大廳擠滿人潮，粉絲們排隊領取號碼牌依序上台從陳志強、曾智希手中獲得專刊，並留下珍貴合影。

曾智希分享，苗栗距離台北近又有世外桃源的感覺，因此每年的家族旅遊苗栗都會是首選，但經過這次的拍攝發現其實還沒玩透透，還有很多地方沒去也還有好多美食，拍攝時每到一個景點都會想要帶著媽媽及家人再次造訪。

陳志強表示，對苗栗的印象大概是在10多年前時曾在三義拍攝偶像劇《愛在桐花紛飛時》，那時便對桐花的浪漫氛圍印象深刻，苗栗真的好美，對苗栗也有種濃濃客家魂及山海風景都很低調漂亮的印象，而這次到福樂麵店品嘗許多客家料理，最愛的是客家控肉，並將黑糖糕帶回當作伴手禮也讓親朋好友讚不絕口，歡迎大家來苗栗旅遊，體驗山線泰安溫泉、通霄海線美景有多麼的舒服。

兩夫妻更是補充，拍攝時便打算過年帶家人一起來旅遊，無奈已經訂不到了。主持人則邀請兩人，苗栗每個季節都有不同的花季，每個鄉鎮也有不同的景點及好吃的客家美食，務必請兩人忙碌工作之餘再抽空帶著家人到苗栗旅遊享受在地濃厚的人情味及客家風情。

鍾東錦縣長表示，苗栗玩透透專刊從文觀局長林彥甫當承辦人時開始推行，到現在20年仍舊廣受鄉親喜愛，今年由恩愛夫妻陳志強、曾智希代言，相信會吸引更多夫妻、家庭來到苗栗遊玩。

鍾東錦指出，要把苗栗行銷出去需要大家一起合作，縣內18鄉鎮市都有特色，有剛開幕的後龍百變影城、施工中的好望角、即將重新包裝過的通霄海水域場，緊接著還有拱天宮媽祖繞境，不僅是民俗盛事也是觀光旅遊盛事；三義、南庄慢城更適合大人小孩來體驗慢生活，海線的龍鳳漁港也正與農業部洽談規畫漁業大樓，屆時將有更好的環境銷售漁貨形成觀光亮點，浪漫台三線沿線更有好的風光景點，加上大湖草莓、泰安溫泉，非常值得鄉親過年時來苗栗一遊，同時也歡迎喜歡苗栗的朋友來到這裡短居或長住。

文觀局長林彥甫說明，本期專刊推出「繁花之路」、「從心出發」、「匠心傳承」、「苗栗食光旅」等多元專題，從不同視角引領旅客深入探索苗栗，今年特別規劃「拾光禮遇」單元，攜手16家店家推出《苗栗玩透透》獨家優惠，民眾只要與專刊合影並至合作店家消費，即可享有專屬優惠。

文觀局表示，最新版的《2026苗栗玩透透》旅遊專刊發送日期預計明(6)日上午10時，民眾可至台鐵竹南火車站、苗栗火車站及台灣高鐵苗栗站等3處旅遊服務中心，各站限量200本，依照指示在Facebook“苗栗玩透透”粉絲專頁按讚及追蹤即可免費索取，每人限索取1本、數量有限送完為止。

為了響應國際環保趨勢與無紙化潮流，透過「苗栗文化觀光旅遊網」下載電子書版本檔案，只要進入網站就可在首頁下方看到下載連結，歡迎大家踴躍利用，更多消息可追蹤Facebook「苗栗玩透透」粉絲專頁與Instagram「miaoli_meow」官方帳號。