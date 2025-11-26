四季線上／韋冠宇 報導

民視最新八點檔《豆腐媽媽》在開鏡記者會時公布第一波卡司時造成轟動，隨即有演員透露曾智希也會在劇中軋一角，近日陳志強再透露自己也會參加演出，雖然不一定有機會對戲，這對新科螢幕夫妻同時演出已引起粉絲殷切期待，盼望儘快看到新作。

《豆腐媽媽》主要演員謝瓊煖與蘇晏霈在「娛樂超skr」幕後花絮的訪談中，即透露曾智希將在劇中飾演曾子益的妻子，也就是謝瓊煖的媳婦，讓喜愛曾智希的粉絲對此消息相當興奮。

廣告 廣告

陳志強親揭加入《豆腐媽媽》！眼尖網友抓包與曾智希「定裝照」已曝端倪

陳志強日前參加公益高爾夫球名人賽時，和媒體透露他也將在《豆腐媽媽》演出，雖然曾智希的戲分已如火如荼開拍，而他目前主要將時間花在練球，尚未進劇組拍攝，但未來可望看到夫妻在劇中演對手戲，將再製造話題。

陳志強親揭加入《豆腐媽媽》！眼尖網友抓包與曾智希「定裝照」已曝端倪

眼尖的網友發現，其實陳志強數日前就在社群分享一系列和曾智希合拍的「定裝照」，還特地強調「期待我們演同一檔戲嗎？」似乎就在透露會參與演出《豆腐媽媽》，如今已向媒體公開，這檔將會是他在民視八點檔的處女作，與劇中演員擦出的火花必是精采可期。

【看更多】

《好運來》洪毛3度病危 尹昭德「沒去探病」背後原因有洋蔥！再曝近況：心疼不已

曾子益、曾智希《豆腐媽媽》被爆配對！引網期待「富君再續前緣」

顏曉筠親吐車禍「按下人生暫停鍵」再道歉《好運來》江芸菲：沒辦法陪妳到最後了！

圖片來源／曾智希 Simba、陳志強 JOHN 臉書粉專

👉《醫學大聯盟》EP456：陳志強夢遊拿菜刀、躺浴缸，嚇壞外婆鄰居驚見操場異影？！





更多四季線上報導

白家綺救火《好運來》接替顏曉筠角色！與老公吳東諺「首次演夫妻」笑喊：蠻尷尬的

陳家逵《好運來》殺青了！拍撞車戲「一度失溫」狼狽花絮曝光

蘇晏霈才是《好運來》本劇大魔王？何蓓蓓驚爆「正宮設局離婚」她不否認