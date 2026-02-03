陳志強遲未現身《豆腐媽媽》網憂「被換角」？官方回應「這句話」藏玄機

四季線上/林佩玟報導

民視八點檔大戲《豆腐媽媽》自開播以來話題不斷，收視節節攀升。然而，隨著劇情推進，不少眼尖網友發現，當初在首映記者會上風光亮相的男星陳志強，至今卻遲遲未在戲中登場。加上近日劇組大動作宣布新卡司尹昭德與黃尚禾加入演出的消息，引發大批粉絲心急敲碗，甚至傳出「該不會被換角了？」的疑慮。

尹昭德與黃尚禾《豆腐媽媽》演父子，新角色即將登場。

而網友的擔心，起因於尹昭德所飾演的「雷進達」角色，原本設定為王耿豪演出，這換角事件馬上引起網友關注，同時也擔憂會連帶影響其他演員。面對網友提問陳志強到底何時才會登場，會不會也被換角等等疑問，其實民視八點檔官方臉書幾天前曾親自回應，小編表示「在等一下下！！！🤫」，看來應該只是劇情還未走到那方向。

翻攝民視八點檔FB

此消息一出讓粉絲們放心不少，期待陳志強在《豆腐媽媽》劇中將與現實生活中的老婆曾智希同台飆戲之外，更期待日前陳志強曾搶先透露，新角色可能是「育玲之後的老公？」會與蘇晏霈有很多的對手戲呢！

網友期待陳志強《豆腐媽媽》與老婆曾智希同台飆戲。/翻攝陳志強FB

陳志強曾劇透《豆腐媽媽》與蘇晏霈會有對手戲。/翻攝蘇晏霈FB

