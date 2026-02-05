陳志強、曾智希化身旅人 2026苗栗玩透透帶你走遍十八鄉鎮

苗栗玩透透新期刊發布，帶你走遍苗栗18鄉鎮市。（圖：縣府提供）

苗栗縣政府今天（5日）舉辦｢2026苗栗玩透透」出刊記者會，受邀擔任本期玩透透代言人的知名藝人夫妻檔「陳志強及曾智希」也特別出席本次活動，在所有現場人員的見證下，與縣長鍾東錦聯袂為新版的「苗栗玩透透」專刊揭幕亮相。想要獲得旅遊專刊的民眾，可以在縣府指定地點依規定免費索取，數量有限、敬請把握機會。

陳志強、曾智希化身旅人，苗栗玩透透帶你走遍十八鄉鎮。（圖：縣府提供）

本期「苗栗玩透透」特別邀請演藝圈模範夫妻陳志強、曾智希擔任代言人，兩人卸下演員身分化身旅人，走進苗栗山海城鄉之間，以旅人的視角感受土地的溫度與人情風景。從公館出磺坑的微光之丘、穿龍豆腐坊、福樂麵店，到苗栗火車頭園區、頭屋明德水庫與後龍百變影城、阿標海產店，倆人透過漫步、品味與體驗，細細感受苗栗在文化、產業與生活層面的深厚底蘊，無論是美景或美食，都讓兩人留下深刻印象。

縣長鍾東錦表示，苗栗十八鄉鎮市各具特色，皆是值得細細走訪的好地方，本期特別推薦苗栗市作為示範路線。縣府近年積極走進青年市集與創業現場，傾聽年輕世代的聲音，透過鐵道文化、地方產業與生活場域的串聯，陪伴青年深耕地方，也邀請旅人放慢腳步，感受苗栗累積而成的文化溫度與生活風景。

文觀局長林彥甫指出，「苗栗玩透透」旅遊專刊發行至今已邁入第20年，長期深受旅遊愛好者喜愛。本期專刊推出「繁花之路」、「從心出發」、「匠心傳承」、「苗栗食光旅」等多元專題，從不同視角引領旅客深入探索苗栗。同時，城鄉市鎮小旅行走訪苗栗十八鄉鎮市，今年特別規劃「拾光禮遇」單元，攜手16家店家推出「苗栗玩透透」獨家優惠，民眾只要與專刊合影並至合作店家消費，即可享有專屬優惠。

2026苗栗玩透透旅遊專刊，6日上午10點起，民眾可至台鐵竹南火車站、苗栗火車站及台灣高鐵苗栗站等3處旅遊服務中心，各站限量200本，依照指示在Facebook苗栗玩透透粉絲專頁按讚及追蹤即可免費索取，每人限索取1本、數量有限送完為止。為了響應國際環保趨勢與無紙化潮流，民眾也可以透過「苗栗文化觀光旅遊網」下載電子書版本檔案，只要您進入網站就可在首頁下方看到下載連結，歡迎大家踴躍利用。（彭清仁報導）