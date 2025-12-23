陳志強、曾智希夫妻同框 暫不催生

八點檔《豆腐媽媽》演員陳志強、曾智希、蘇晏霈、李運慶舉辦媒體餐敘。

記者戴淑芳∕台北報導

陳志強、曾智希夫妻檔難得在八點檔《豆腐媽媽》同台，坦承生子計畫因此延後，曾智希還自曝在劇中有場戲卻哭錯墓，讓她哭笑不得。

演員陳志強、曾智希、蘇晏霈、李運慶23日在時時香美麗華店舉辦媒體餐敘。談到角色設定，蘇晏霈在《豆腐媽媽》中飾演「房仲女王」，為了支持老公圓畫家夢想付出一切，也預告後續劇情將有突破性演出，包含性感睡衣造型，令人期待。

曾智希則笑說，這次和老公陳志強一起演出八點檔，夫妻倆決定暫緩生子計畫，積極演出，倒是在劇中幾乎天天哭戲，連在生日當天也上墓園拍哭戲，沒想到正跪在墓前哭到一半，才發現自己跪錯墳墓，只好NG重拍。

陳志強也在大吃豆腐料理時，幽默說「不吃麻婆豆腐」，卻「喜歡吃曾智希的豆腐」，立刻成為現場笑點。