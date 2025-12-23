陳志強、曾智希《豆腐媽媽》夫妻同台飆戲！蘇晏霈難得大尺度「穿性感睡衣」登場

四季線上/綜合報導

民視八點檔年度新戲《豆腐媽媽》今晚即將首播，演員蘇晏霈、李運慶、陳志強和曾智希齊聚與媒體餐敘，一邊暢談拍戲幕後，一邊品嚐台菜並聊起各自最愛的豆腐料理，曾智希大讚「老皮嫩肉」外酥內嫩、口感層次十足；蘇晏霈則選擇清爽經典的皮蛋豆腐，還笑說自己是「咖哩飯不拌派」，讓李運慶忍不住追問吃法，引發全場笑聲。陳志強則幽默表示自己「不吃麻婆豆腐」，卻補一句「喜歡吃曾智希的豆腐」，立刻成為現場笑點。

活動中蘇晏霈表示，自己主演的《好運來》當天正好播出殺青完結篇，感性感謝觀眾一路以來的陪伴，並不忘號召大家「先看《好運來》精彩大結局，再接著鎖定《豆腐媽媽》首播！」她也分享，四位演員在拍攝《豆腐媽媽》時，和資深演員謝瓊煖對戲一開始其實相當緊張，但在導演馮凱的引導下逐漸放鬆，正式對戲後火花十足，讓大家都直呼收穫滿滿。

談到角色設定，蘇晏霈在《豆腐媽媽》中飾演「房仲女王」，為了支持老公圓畫家夢想付出一切，也預告後續劇情將有突破性演出，包含性感睡衣造型，令人期待。

曾智希則笑說，自己在短短集數內「把八點檔的人生情緒一次演完」，幾乎天天哭戲，和原本想像中「開心的角色」落差不小，但也因此過足戲癮。

陳志強也分享拍攝親密戲的幕後細節，透露原本造型一度偏性感，最後在導演調整下改為運動內衣，播出後效果反而更好看。他也感謝導演對演員與家庭的尊重，拍攝前都會事先溝通，甚至連曾子益都特別來說明是劇情需要，讓人備感貼心。李運慶則補充，導演在尺度拿捏上相當細膩，不僅保護演員，也讓演出更有美感，但自己拍親密戲前仍會先向老婆報備，展現十足的「求生慾」。

