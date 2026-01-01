陳志彬與僑光科大學生分享「打造自己獨有的個人社會魅力」演講

▲百夫長集團主席陳志彬到僑光科大演講主題「打造自己獨有的個人社會魅力」。

【記者 廖美雅／台中 報導】僑光科技大學於跨年夜邀請百夫長集團主席陳志彬博士到校演講「打造自己獨有的個人社會魅力」主題，以創業者與企業主的角色向同學們講述如何精準形塑個人人格魅力與人格自信以應對畢業後的職場環境與社會現實。陳志彬以「掌舵」兩字為演講掀起高潮，提醒學生們永遠相信自己就是自己人生絕對的掌舵者，無論遇見任何困難都要牢牢緊緊穩住舵的方向，讓人生在自己的意志當中前進；同時也引導同學們建立「謀局」思維，無時無刻創造對自己最佳最有利的主導地位，透過不斷反思總結，讓自己永遠依循理論結合實際的思考邏輯在正確方向中穩穩向前。

▲百夫長集團主席陳志彬到僑光科大演講。

陳志彬特別與同學聊到「財商」概念，從貨幣哲學講到資產分配，也談到勞動力與勞動付出，向同學們強調趁年輕早早理解通貨膨脹與資產儲備的重要性；演講結束前，陳志彬博士也分享百夫長集團近年來關於IP授權的品牌操作戰略，指導同學們如何創造IP項目、建立IP特性、運用IP活性。

校方表示百夫長集團主席陳志彬擁有經濟學博士學位，曾任多家大型跨國公司商品顧問與經營顧問，2025年亦出任美國國家旅遊局旅遊顧問；過去幾年間陳志彬也在各大企業講述創新思維課程，在台灣商界尤其是貿易圈頗具超高人氣，陳志彬的商場奮鬥史與企業經營成績是台灣典型的國際貿易科學生變成國際貿易商人生的經典案例。（照片／記者廖美雅翻攝）