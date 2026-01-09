陳志憔悴押解北京 揭中國搶人內幕1／陳志遭「藍劍突擊隊」押解返中！ 下機「摘頭套」示眾

陳志創立跨國「太子集團」，遭美起訴實為詐騙園區。（CCTV）

太子集團創辦人兼董事長陳志，7日被證實從柬埔寨遣送回中國受審。陳志在被押解途中，原本戴著黑色頭套，但一下飛機，就被摘下示眾。美國媒體指出，外傳陳志和多名中國官員有往來，因此北京想要低調自行處理，去年曾起訴陳志的美國司法部，已經幾乎不可能把他帶上美國法庭。

身穿藍色囚服、戴上黑色頭套，太子集團創辦人兼董事長陳志落網後一臉狼狽，遭北京奧運時成立的藍劍突擊隊押解回中國受審。下飛機後，陳志的頭套還被特意摘下，就是要讓媒體捕捉畫面向全球示眾。

中國央視主播：「1月7號，在柬埔寨有關部門支持配合下，（中國）公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志，中國籍，從柬埔寨金邊押解回國。」

現年38歲的陳志，在柬埔寨創立太子集團，投資橫跨豪華不動產、銀行服務、飯店與大型建設開發。不過美國司法部去年10月起訴陳志，指控他主導柬埔寨多個詐騙園區，迫使遭販運的勞工從事加密貨幣詐騙，非法獲利高達數十億美元。而且陳志和他的高層主管，還涉嫌在多國運用政治影響力賄賂官員，掩護太子集團的非法活動，也因此他才能在被逮之前長時間神隱。

中國外交部發言人毛寧：「打擊網賭電詐犯罪是國際社會的共同責任。一段時間以來，中方同柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網路詐騙犯罪，取得了顯著的成效。」

美國媒體指出，外傳陳志與多名中國官員往來，讓北京有強烈動機低調自行處理這起案件。而美國雖然起訴陳志，但缺乏和中國之間的引渡條約，因此幾乎不可能再把他帶上美國法庭。另外按照中國刑法，可追繳陳志全部違法所得並退還給被害人，不過專家指出，北京要實現跨境追贓，還得取決於和各國之間的博弈。

