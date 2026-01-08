陳志才落網！北檢今第7波行動 指揮警調12路搜索、拘10被告

太子集團第七次搜索行動。（圖／報系資料照）

子集團董事長陳志日前遭到柬埔寨警方逮捕，1月6日應大陸請求完成引渡程序，台北地檢署今日（1月8日）也如火如荼對太子集團展開第7波搜索行動，指揮內政部警政署刑事局與法務部調查局兵分12路搜索，拘提10名被告。其中盧姓、賴姓被告將於今日移送至北檢複訊，其餘8名被告則於明日移送。

台北地檢署針對太子集團目前已經有7次搜索行動，先前的6波搜索行動中，目前共有9人處於在押狀態。而今日被搜索的處所除被告住處，還有匯致國際商務公司，該公司自2021年起，疑幫太子集團在台設立紙上公司並營運，後在國內多家銀行設立國際金融商務分行（OBU）帳戶，將國外的不法金流清洗入台。

今日被拘提的2位被告分別為盧男與賴男，前者為匯致國際商務公司的負責人，後者則是尼爾公司的高層幹部，主要負責擔任尼爾公司和匯致國際商務公司之間的聯繫的窗口。

另外，將於明日移送至北檢的8名被告，則分別為誠帷數位科技有限公司以及澄映科技有限公司的負責人、主管以及會計，這2家公司主要負責為集團設計博奕遊戲和客服業務，不過目前這2家公司皆已倒閉。

