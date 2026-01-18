陳志押返後 柬埔寨加強掃蕩電詐捕162人含50中國籍

（中央社台北18日電）太子集團創辦人陳志自柬埔寨被押解中國後，中國公安部長助理劉忠義即率團前往柬國協商加強打擊詐騙。柬埔寨官方17日通報，該國執法部門自1月1至16日在柬國各地查獲14處電詐據點，共逮捕162名嫌犯，其中有50名中國籍，人數居嫌犯國籍之冠。

柬中時報報導，上述訊息是由柬埔寨反網路詐騙委員會秘書處於17日通報。

根據這一通報，柬埔寨上述行動逮捕的162名嫌犯中，50人為中國籍，其餘包括32名韓國籍、1名寮國籍、36名印度籍、13名孟加拉籍、27名巴基斯坦籍及3名尼泊爾籍。其中3名尼泊爾籍嫌犯的案件已進入司法程序。

此外，金邊警方16日也展開電詐清剿行動，在該市2處旅館同步執法，逮捕75名涉及電詐及非法居留的外國人，其中36名印度籍、26名巴基斯坦籍、13名孟加拉籍。

太子集團創辦人陳志8日自柬埔寨被押解中國後，中國公安部長助理劉忠義即率團前往柬埔寨，並在13日與柬埔寨移民總局長宋威斯納（Sok Veasna）舉行工作會談。雙方同意，將加大對柬埔寨境內網路詐騙犯罪的打擊力度。（編輯：邱國強/廖文綺）1150118