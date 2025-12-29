陳志明醫師是AI！ 台大.榮總闢謠 衛福部要查

台北市 / 綜合報導

網路上的影片不要看到是醫生的名義就相信了，近日YouTube出現名稱為陳志明醫師頻道，發布大量衛教資訊，訂閱人數還突破2.31萬，不過全部都是假訊息。

「陳志明醫師」影片宣稱，台北榮總與台大醫院發現糖尿病真正元兇，還能以「革命性細菌療法」完全治癒，對此，台大與榮總出面闢謠，表示並沒有這種療法，經查院內也沒有這名陳志明醫師。台灣事實查核中心查證，影片多數為AI生成的，對此，衛福部表示，頻道已明顯違法,將要開罰，並追查幕後藏鏡人。

