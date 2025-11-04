陳志最愛「山豬王」超跑被扣！太子集團5億超跑軍團曝 周董豪宅淪詐團展間

陳志的豪車如今全被查扣。翻攝畫面

檢警調今（4日）大動作搜索跨國詐騙王國「太子集團」在台47處據點、凍結超過45億資產，除了天王周杰倫同棟住所「和平大苑」出現在搜索扣押清單，地下車庫還被翻出整排超跑軍團，市值粗估破5億，其中包括主嫌陳志最愛、市價2億元的布加迪Chiron「山豬王」。

和平大苑地下停車場停滿太子集團的超跑，上圖為Bugatti baby ii，全球限量500台。翻攝畫面

太子集團由陳志主導，長期在柬埔寨設立多處詐騙園區，透過投資虛擬貨幣、線上博弈等名義誘騙世界各地被害人，再以空殼公司層層轉移資金，將不法所得流入台灣，以購屋、購車方式洗錢掩飾金流。

北檢本次聲請扣押的資產中，最引人注目的是位於台北市大安區信義路三段的豪宅「和平大苑」。這棟豪宅因藝人周杰倫與昆凌入住而聞名，據悉，陳志與周杰倫是同棟鄰居，他在社區內一向行事高調、出手闊綽，曾向住戶自稱是「新加坡人」，一身名牌、舉止浮誇。

Bugatti Chiron Sport於2020年時保守估計價格超過新台幣1.5億，如今已突破2億元。

居民透露，陳志最著名的「事蹟」，就是他在和平大苑地下B1停車場的超跑大軍。據了解，他包下半層以上車位，整排停滿他鍾愛的純白色超級跑車。辦案人員查扣的「億級神獸軍團」包括：市價1.6億元的LaFerrari「馬王」、2億元的布加迪Chiron「山豬王」、1億元的麥拉倫P1，以及價值8000萬元的保時捷918 Spyder，光這4輛超跑總價保守估計就突破5億。

拉法拉利 LaFerrari，市值約1.6億，有「馬王」之稱。

《鏡報》追查發現，陳志失蹤前曾以化名經營Instagram帳號，追蹤人數高達2.6萬人，幾乎天天炫富——名錶、名酒、超跑通通上鏡。他還上傳多張停車場照片寫道：「今天開哪台去吃飯？」經比對房仲網站公開畫面，《鏡報》確認照片背景確實是「和平大苑」地下停車場。

根據車市交易紀錄，2020年3月曾出現一輛「山豬王 Bugatti Chiron Sport」超跑在台登錄，該車全球限量500輛，據悉正是陳志的珍藏之一。



