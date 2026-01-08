陳志殺豬盤詐3500億遣返中國 詐騙工慘淪受虐奴隸畫面曝

國際中心／程正邦報導

「太子集團」陳志涉及跨國詐騙、洗錢，還參與人口拐賣、強迫勞動，堪稱全球規模的罪惡帝國。（圖／翻攝自太子控股集團官網）

曾被視為柬埔寨最具權勢的華裔紅頂商人、太子集團（Prince Group）董事長陳志，今天（8日）傳出已在柬埔寨落網並移交中方人員遣返受審。消息震撼東南亞政商圈與全球加密貨幣市場。陳志涉嫌主導規模高達 110 億美元（約新台幣 3,500 億元）的比特幣「殺豬盤」詐騙，其背後更牽扯出令人髮指的園區人口販運與受虐奴工醜聞。

央視公布了陳志遭押下機的畫面。（圖／翻攝自央視）

「殺豬盤」的極致：12萬枚比特幣堆起的奢華生活

美國司法部去年（ 2025 ）將陳志列為頭號通緝犯。美方指控，陳志及其旗下的太子集團透過精密的「殺豬盤」（Pig Butchering）模式，鎖定美、英等國受害者進行情感誘導與投資詐騙。 美國檢方曾一次扣押與該案相關的 12 萬枚比特幣。即便比特幣價格波動劇烈，其高峰價值曾突破 150 億美元。

這些從全球受害者手中掠奪的資金，被陳志用於購買倫敦豪宅、紐約的畢卡索名畫、私人飛機及豪華遊艇。目前英美兩國已凍結其價值數億美元的海外資產。

外媒報導指出，無論是自願或被拐賣去當地成為詐騙工的人，都可能淪為被凌虐的對象。（圖／翻攝自美國紐約東區地方法院）

黑色園區內幕：建立在「人類苦難」上的產值

《紐約郵報》等外媒揭露，太子集團的神祕資產背後，是柬埔寨境內至少 10 處的恐怖詐騙園區。數以萬計的「詐騙工」多為人口販運的受害者。他們在進入園區後即被沒收護照，若未達詐騙業績，將面臨監禁、電擊與殘暴毆打。

美國檢察官直指，這個犯罪體系是「建立在人類苦難之上」，許多基層詐騙人員本身也是被誘騙至當地的受難者。

全球正展開「詐騙資產返還」法律戰，陳志是否引渡美國受審充滿變數。（圖／翻攝自央視）

三國博弈：歸化身分、遣返中國與美國引渡權

儘管陳志擁有柬埔寨公民身分，但在北京的強力壓力下，柬國政府最終選擇依據打擊跨國犯罪協議，將其移交中方。然而，此案的司法後續極為複雜。

由於美中之間缺乏正式引渡條約，即便美方擁有強大的起訴證據，陳志未來是否可能前往美國受審，仍充滿外交博弈的變數。另外，全球多國正展開一場爭奪「詐騙資產返還」的法律戰，如何將扣押的比特幣歸還給各國受害者，將成為史上最大規模的司法救濟挑戰。

