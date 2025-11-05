陳志炫富IG被起底！台灣歌手網紅互動曝光 7000萬天價名錶、千萬威士忌全入鏡

陳志曾高調參加某名人舉辦的遊艇派對。

柬埔寨跨國詐騙首腦、太子集團（Prince Holding Group）創辦人陳志，不僅是「亞洲最大電詐帝國」的操盤手，也曾是台灣名流圈的常客。《鏡報》曾獨家揭露，陳志以化名經營Instagram帳號，長期高調炫富，吸引超過2.6萬人追蹤，來往者中不乏台灣知名歌手、演員與網紅，甚至包括國際巨星之子。

台北地檢署4日指揮法務部調查局北市調查處、刑事警察局與大安分局等單位，兵分47路搜索太子集團在台據點，並凍結資產超過45億元。被查扣的不動產中，包括陳志名下公司在北市大安區的「和平大苑」11戶房產與48個車位（實價登錄38.1億）、市值4.7億的超跑大軍。

檢調指出，陳志長期利用在台成立的公司轉移詐騙資金，以購屋、購車與精品投資等方式洗錢，部分金流疑仍持續運作中，全案依《組織犯罪條例》、《刑法》詐欺及《洗錢防制法》偵辦。

爆料者提供的畫面顯示，陳志的IG上全是極致奢華的生活照：名車、名錶、烈酒與私人派對。他最常出現的背景，是北市大安區豪宅「和平大苑」的地下停車場，一整排白色超跑整齊排列——布加迪、LaFerrari、麥拉倫P1、保時捷918幾乎齊聚，價值超過5億元。陳志曾在限動貼出車庫照，配文寫下：「今天開哪台去吃飯？」態度囂張。經《鏡報》比對房屋仲介網站公開影像，確認照片背景的確就是和平大苑地下室。

拍賣會上以新台幣7000多萬成交的Patek Philippe Ref. 5002G Sky Moon Tourbillon 18K 白金雙面錶盤腕錶。翻攝IG

據了解，陳志在台期間行事高調，曾向鄰居自稱是「新加坡人」，一身名牌、出入開著超跑，讓社區住戶印象深刻。此外，陳志交友廣泛，熟識多名台灣藝人與網紅，其中包含台灣人氣歌手、網紅、演員及主持人。他特別熱衷結交愛超跑、愛開趴的明星朋友，甚至被拍到駕著白色超跑登上某知名公眾人物的遊艇參加派對。

消息曝光後，不少曾與他互動過的名人紛紛解除追蹤，擔心被「連連看」捲入風暴。該爆料帳號追蹤數從2.6萬人驟降至2.1萬人，帳號也在國際制裁消息傳出後轉為私人狀態，原本53張炫富貼文幾乎全數刪除。

1100多萬台幣的Yamaski山崎50年威士忌。

市價超過2億元的布加迪Chiron「山豬王」

陳志的IG帳號追蹤數高達2.6萬人、炫富圖有53張，被國際通緝後他狂刪圖，並將狀態更改為不公開。翻攝網路

陳志的IG上不只展示超跑，還包括驚人的收藏品，包括Patek Philippe Ref.5002G Sky Moon Tourbillon雙面錶盤白金腕錶，曾在拍賣會上以約新台幣7000萬元成交；山崎Yamazaki 50年威士忌，市價超過1100萬元；多款限量版Richard Mille與勞力士Daytona冰藍面腕錶，以及據傳以千萬台幣購入的鑽石珠寶與藝術品。這些藏品全數出現在陳志的貼文中，配文語氣誇張，如「真正的品味無需解釋」「沒有什麼比速度和時間更性感」。

隨著陳志被英、美政府聯手制裁，IG帳號的註冊地也被發現顯示在英國，與他在倫敦遭查封的豪宅背景不謀而合。據了解，陳志過去多次往返台灣，出入境紀錄至少10次，曾長期住在和平大苑；目前行蹤成謎，國際刑警仍持續追捕中。

陳志開著收藏的白色超跑，親赴知名公眾人物的遊艇開趴。取自IG



