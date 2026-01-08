陳志犯4大罪押解回中國！雙手上銬狼狽畫面曝光 「黑頭套」下機遭扯掉

陳志於柬埔寨金邊落網，押解回中國相當狼狽。（翻攝微博）

涉嫌跨國洗錢的首腦、太子集團董事長陳志在柬埔寨金邊遭逮捕，並押解回中國。中國公安部今下午證實此事，點出其4大罪狀，透露已對他進依法採取強制措施，並公布押解畫面，可見陳志狼狽不堪。

霸氣全無！ 陳志狼狽畫面首曝光

陳志下機後黑頭照被拿掉，低頭不發一語。（翻攝微博）

陳志因已遭柬埔寨剝奪國籍，因此現在為中國籍，中國官媒《央視新聞》報導，昨（7日）在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志從柬埔寨金邊押解回國，並稱這是中柬執法合作取得的另一個重大戰果。

陳志被押解回中國。（翻攝微博）

《央視新聞》也揭露陳志遭押解回中國畫面，他雙手上銬由中國南方航空班機載回國，下機前被換上藍色上衣、頭戴黑色頭套，下機後由公安「拿掉」頭套露出他狼狽畫面；而現場公安不敢大意，搭配槍枝嚴加戒備。

《央視新聞》也點出陳志罪名，包含涉嫌開設賭場、詐欺、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，已對他依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

曝陳志押解回國慘況 中國公安嗆同夥：認清情勢

公共安全部相關負責人表示，公共安全機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。同時他們也正告犯罪者，「認清情勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。」

