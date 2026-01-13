陳志的詐騙帝國年撈2兆台幣 8大心腹、殺豬盤手法曝光

太子集團創辦人陳志1月8日由柬埔寨被押解回大陸，從意氣風發的「全球最大詐騙帝國」的頭目變成表情驚恐的嫌犯，他也面臨多項重罪指控，經查他至少擁有10個詐騙園區，年度不法所得已知的就高達合2兆台幣，身邊還有「8大心腹」助他在東南亞橫行，「殺豬盤」工廠的犯罪手法也曝光。

太子集團頭目陳志從柬埔寨金邊押解至大陸。（圖／翻攝大陸公安部刑偵局）

根據美方起訴內容，陳志涉及電信詐欺、洗錢、暴力犯罪及人口販賣等多項罪名。調查顯示，太子集團在柬埔寨境內至少設立10處大型詐騙基地，這些園區利用人口販運手段強迫勞工從事網路詐騙活動，每年詐騙金額高達約新台幣2.1兆元，受害者橫跨美國、英國等十多個國家。

陳志在柬國經營的詐騙園區一角。（圖／翻攝新北市議員林秉宥臉書）

據《鏡週刊》的報導，陳志身邊有8名核心成員組成的管理團隊，長期在大陸與東南亞地區行賄，為太子集團建立保護傘，確保柬埔寨的詐騙基地不受執法單位干擾，美國檢方也在起訴文件中詳細說明，太子集團的主要犯罪手法為「殺豬盤」詐騙模式。這是一種精心設計的網路投資騙局。詐騙集團成員透過各類通訊軟體或社群平台接觸目標對象，以虛假投資承諾誘使受害人將加密貨幣或現金匯入指定帳戶，聲稱可獲取高額報酬，實際上卻是將資金據為己有並透過洗錢管道轉移。

陳志在柬國經營的詐騙園區一角。（圖／翻攝新北市議員林秉宥臉書）

太子集團的確切年收入更是難以估計，除了10個詐騙園區每年帶來高達新台幣2兆元的不法所得，美方在起訴書中的資料也顯示，陳志有一本「各國行賄帳冊」，詳細記錄對各國公務員、軍警、高層的賄賂，合計高達數億美元，如2019年為某位外國高級官員買了要價300萬美元、約折合新台幣9000萬元的遊艇，還有某高級官員受贈要價數百萬美元的名錶，2020年該位官員做出回報，幫陳志取得外交護照，讓他在2023年4月成功取得赴美簽證，行賄對象的深度廣度令人咋舌。

陳志的網紅女友在社群軟體上貼出搭私人飛機，全身名牌的炫富照。（圖／翻攝微博）

美國檢方調查，太子集團最主要犯罪手法就是「殺豬盤」（pig-butchering / “sha zhu pan”），其運作流程經查分為4步驟，詐騙者先創建假身份後在社交平台隨機搭訕陌生人，通常假裝傳錯訊息來開啟話題，然後花數天到數個月的時間，跟目標建立情感連結或信任關係，再來就是透過各種話術引誘對方投資，例如宣稱有高獲利機會、急需資金周轉，或是以戀愛為名義要求匯款，並提供假的投資平台讓受害者看到虛構的獲利數字，藉此鼓勵追加投資，最後當受害者投入大量資金後，詐騙者便人間蒸發，完全切斷所有聯繫管道。

太子集團囚禁凌虐受害者。（圖／翻攝紐約東區地方法院文件）

被人口販運至柬埔寨詐騙園區的勞工處境悲慘，他們被迫日以繼夜執行詐騙任務，生存環境極度惡劣，更時常遭受肢體暴力威脅。這些受害勞工多數是被虛假的高薪工作機會吸引而來，抵達後才發現護照被沒收、人身自由受限，完全淪為詐騙集團的工具，美國檢警也曝光園區內受害者的慘狀照片。

太子集團囚禁凌虐受害者。（圖／翻攝紐約東區地方法院文件）

陳志跟網紅女友親暱合照。（圖／翻攝微博）

