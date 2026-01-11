陳志老婆是誰？網疑「小紅書炫富魔Eva」 擁6飛機、養鯊魚

中國炫富網宏Eva被懷疑是陳志的老婆。翻攝自微博



柬埔寨太子集團因涉嫌跨境詐騙與非法賭博，涉及金額高達數百億，罪行重大，集團創辦人陳志近日終於落網，從柬埔寨押送回北京審理。然而，中國網友目前把關注度轉向一名常在社群瘋狂炫富的女子「Eva」，像是700萬的黃金鋼琴、多輛私人飛機與遊艇等，她近期刪光小紅書和微博等照片，時間點就在陳志被捕後，令網友不禁懷疑她就是陳志的老婆。

陳志的太子集團被揭發大量不法，就在下屬與相關人員陸續被捕調查，他神隱藏匿多個月，7日終於從柬埔寨金邊押回中國受審，網友們相當關切，還把焦點轉向陳志老婆行蹤。

網友推測，有一名已婚四川南充出生的女子「Eva」有一子一女，本名姓李，也常在小紅書、抖音等平台高調炫富，像是買個女兒價值700萬台幣的24K純金斯坦威鋼琴，家裡有水族館，裡面養鯊魚，另外，她擁有6架飛機、多輛高級遊艇，多只極稀有愛馬仕的喜馬拉雅系列包包、名錶，整身名牌妝點自己，出國也有保鑣和私人攝影師隨行。

中國炫富網宏Eva被懷疑是陳志的老婆。翻攝自微博

然而，Eva從沒有公開另一半的長相，僅有幾張相擁的甜蜜照片，但男方從沒有露出正臉，但可以看到鬍鬚、頭型特徵，而且陳志被捕後，Eva瞬間清空社群上的炫富照片，網友見狀不禁猜想，那男子外是否就是陳志。

不管是柬埔寨或者中國，官方皆沒有對外說明陳志老婆的訊息，也未對Eva的言論給予回應。

