陳志落網引渡中國！ 柬埔寨央行勒令清算太子銀行

柬埔寨「太子集團」首腦陳志近日遭當地警方逮捕並引渡至中國受審，柬埔寨國家銀行今（8）日宣布，隸屬太子集團旗下的太子銀行即日起正式啟動清算程序，由會計師事務所 Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting 擔任清算人，全面接手銀行資產與相關營運事務。

柬埔寨「太子集團」首腦陳志落網，柬埔寨國家銀行今（8）日宣布，太子銀行即日起正式啟動清算程序。（圖/翻攝自Google map）

根據《柬中時報》引述柬埔寨央行公告，太子銀行即日起停止受理所有新增業務，包括開立新帳戶及核發貸款。但現有存款戶權益不受影響，民眾仍可依規定提領資金；既有貸款客戶也須持續履行還款義務，以確保清算作業順利進行。

央行進一步說明，後續資產處置與債權清償，將依《銀行與金融機構法》所訂定的清償順位辦理，並將與相關單位密切合作，全程監督清算流程，以降低衝擊、保障客戶與相關利害關係人權益。

