陳志落網後引渡中國！警嘆：「兩岸共打」長期停擺 偵辦資訊難獲得

國際中心／張尚辰報導

太子集團首腦陳志7日於柬埔寨落網，並引渡中國接受調查。（圖／翻攝自X平台 @roroloyy）

涉及大規模跨國詐騙與洗錢案「太子集團」首腦陳志，近日在柬埔寨遭當地警方逮捕，並依法引渡至中國受審。刑事局證實此消息後表示，將配合檢方進行相關偵查，但由於「兩岸共同打擊犯罪機制」多年未恢復，我方可獲得的相關資訊仍有限。

柬埔寨「太子集團」除了跨國詐騙與洗錢外，還被指控涉及人口拐賣與強迫勞動，被外界形容為全球規模的罪惡帝國。據了解，該集團表面經營房地產、銀行與旅遊業，但背後則涉及龐大的非法金流運作。隨著英美等國聯手追查，太子集團逐步瓦解，創辦人陳志也因此遭到全球紅色通緝。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨內政部於7日晚間正式通報，表示在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國主管部門請求，近期逮捕包括陳志在內的三名中國公民，並依法移交中方。

另據《中時新聞網》報導，刑事局在接獲陳志在海外落網的訊息後，立即透過駐越南胡志明市聯絡官向柬埔寨方面確認，確定陳志在柬埔寨被捕後已引渡中國。不過，柬埔寨官方對外釋出的資訊相當有限，我方目前掌握的情況仍不完整。

警方坦言，由於兩岸共同打擊犯罪機制長期停擺，相關協助請求往往難以即時回應。因此，刑事局表示，將持續透過現有及其他可行管道聯繫，爭取更多來自中國的偵辦資訊，以掌握案件後續偵辦進度。

