陳志落網掀議！疑炫富妻遭起底 家中養鯊魚、睡數百萬床

太子集團創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網後，8日已在中國警方戒護下押解回中國。消息曝光後，社群平台上有多名網民指認，一名高調炫富女子疑似是陳志的妻子，其過往分享的豪奢生活引發網友關注。

疑似為陳志妻子的女子遭網友起底。圖／翻攝自微博

陳志2015年創立太子集團，表面上經營房地產、金融、旅遊業，事業版圖橫跨30多個國家，但背後涉及龐大的非法金流運作，詐騙吸金、洗錢金額高達上百億。隨著陳志落網，其家人也疑似被起底，網路上一名被稱為「eva」的女子被網民指認與陳志育有一對兒女。

廣告 廣告

她過去在小紅書、抖音等社群平台分享生活片段，包括搭乘私人飛機、配戴祖母綠戒指，手拎要價上千萬的愛馬仕喜馬拉雅凱莉包等內容。

此外，該女子的住家陳設奢華，不僅有價值數百萬人民幣的金絲楠木架床，送給女兒的禮物是一台以24K純金打造的斯坦威鋼琴，甚至設置巨型水族館等級魚缸養鯊魚，也曾動用直升機替生病馬匹請診治，名牌包更是多到不可勝數。值得注意的是，這些炫富貼文在陳志被押解回國後已被刪空。

不過，雖然上述照片與內容無法直接證明是否與陳志有關聯，但其奢華程度仍引發各界關注。

台視新聞／蔡長育 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

不只洗錢、詐騙！太子集團經營色情網站拉賭客 客服、會計8人交保

太子集團洗錢案第七波搜索 「匯致」負責人80萬交保

掃蕩太子集團！北檢第7波搜索約談11人