陳志落網遣送大陸 柬國央行宣布：太子銀行進入清算程序

陳志(左)遣送大陸，昔日意氣風發不再，與台灣特助劉純妤(右)形成對比。（合成圖／取自太子集團網站、資料照）

太子集團跨境詐騙轟動國際，助理劉純妤交保燦笑的畫面曾引發熱議。中國大陸公安部今(8日)確認訊息，太子集團的負責人陳志已經由柬埔寨的金邊被遣返回大陸境內。柬埔寨國家銀行宣布，太子銀行即日起進入清算程序，已指定清算人，接管銀行營運與資產管理。

根據大陸《央視》報導，公安部派遣了專案小組，成功地將陳志從柬埔寨的金邊押解回大陸境內。經調查，陳志犯罪集團牽涉的罪行包括開設非法賭場、實施詐騙行為、進行非法商業運營，以及利用各種手段掩飾和隱瞞犯罪所得。從公布的影像畫面中可見，陳志穿著藍色的囚服，神情相當疲憊，臉上鬍鬚也未修整，過去意氣風發的形象已不復存在。

綜合《柬中時報》報導，柬埔寨央行8日公告，太子銀行即起進入清算程序，已指定Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting有限公司擔任清算人，全面接管銀行營運與資產管理。太子銀行自公告日起暫停所有新增服務，包括新存款與放貸業務，但既有存戶仍可正常辦理提款，貸款戶也須持續履行還款責任。

柬埔寨內政部7日證實，應中方要求於6日逮捕陳志等3名中國大陸公民並完成引渡，其中陳志已於去年12月被剝奪柬埔寨國籍。陳志自2015年起掌舵太子集團，事業版圖橫跨30多國，近年因涉嫌跨國詐騙與洗錢被美國司法部起訴，指控他經營「殺豬盤」詐騙網絡。

網友表示「陳志生錯國家，在台灣可以讓你成功棄保潛逃，法務部長會說歡迎投案」、「抓詐騙集團還是得靠對岸」、「共犯們都開始抖了」、「我們的通緝犯可以自行決定回國時間」、「看看劉純妤笑得多開心」、「綠營哭哭了，自己人被抓」、「蠢鳥：15萬交保就很嚴厲了好嗎」。

