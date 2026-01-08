陳志落網！中媒揭他中國百億事業帝國

▲太子集團首腦陳志落網。（圖／太子集團官網）

[NOWnews今日新聞] 柬埔寨內政部於週三突宣布，逮捕包含太子集團創辦人兼董事長陳志在內等三名中國籍人士，並將他們遣送回中國，接受相關調查，引發關注，中媒在他落網的消息被公布後，突也披露了他在中國的企業經營狀況。

在柬埔寨政府宣布逮捕陳志並將其遣送回中國後，中媒財新網立刻披露了陳志在中國境內的資產詳情，報導稱，陳志持有廈門絕世武神互動科技有限公司 17.78% 的股權，這家公司主要營運手遊開發；此外，他還持有重慶曲速無限股權投資基金管理有限公司 70% 的股權，這家公司參與了對多家互娛科技公司的投資，陳志還曾是經營醫療器材的江門大誠醫療器械有限公司的控股股東，持股比例超過 56%。

陳志在香港的上市公司持有脈絡也被提到，2018 年 12 月入主致浩達控股公司，收購其 54.79% 股權後直接擔任公司主席和執行董事，直至 2025 年 7 月辭任所有職務；另一家公司則是坤集團控股，陳志在2023年接手原大股東出售的所有股份，獲得 55% 的絕對控股權，但並未出任執行董事。

值得注意的是，儘管致浩達控股、坤集團亦在華府制裁名單上，文件揭露有2名香港同夥涉嫌協助掩飾資金來源，但兩家公司至今並未被停牌，且還曾發聲明稱制裁不會對集團的業務營運構成任何重大不利影響。在今日，股價原僅剩0.035港元的致浩達控股，突然飆升94%，來到0.068港元。

此外，陳志也是多間保險經紀公司、證券公司、財富管理公司以及業務不明的空殼公司的股東；而在稍早，柬埔寨國家銀行發佈公告稱，根據柬埔寨相關法規，太子銀行已正式進入清算，指定Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting為太子銀行清算人，即日起將全面接管太子銀行的所有營運和資產。

