陳志被捕事有蹊蹺？專家解析柬埔寨遣送他回中國目的

跨國犯罪組織「太子集團」首腦陳志。 圖：取自太子集團網頁

[Newtalk新聞] 柬埔寨政府於週三宣布，逮捕太子集團創辦人兼董事長陳志在內等三名中國籍人士，將他們遣送回中國接受相關調查，柬埔寨已在上個月剝奪其國籍，因此陳志目前為中國籍。美國跨國犯罪專家指出，陳志被送回中國，等於能避開英美等西方各國審查。

根據柬中時報報導，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。柬埔寨內政部7日晚間正式通報，太子集團創始人陳志因涉嫌跨國犯罪，應中國方面請求，柬埔寨執法部門與中方經過數月聯合調查後，依法將其逮捕並遣送回中國。

柬埔寨內政部聲明還指出，陳志的柬埔寨國籍已在12月依皇家法令撤銷。

詐騙中心在東南亞地區激增，透過誘騙受害者加入虛假的投資計畫來詐取錢財。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）估計，2023 年全球詐騙受害者的損失金額高達 180 億至 370 億美元。

美國與英國在去年10月對現年 38 歲的陳志及其旗下公司實施制裁，這些公司主要涉及房地產開發與金融服務。美國當局沒收了與陳志及其行動相關、價值約 140 億美元的比特幣，並指控他涉嫌電信詐騙及洗錢共謀。他被控對勞工施暴、授權賄賂外國官員，並利用其經營的網路賭博與加密貨幣挖礦等業務來清洗非法所得。

針對此次引渡，起訴陳志的布魯克林聯邦檢察官辦公室目前暫無評論。陳志與太子集團先前則否認有任何不法行為。中國當局對於引渡陳志及內政部點名的另外兩人（徐繼亮與邵繼輝，音譯）也尚未發表評論。

根據美聯社報導，哈佛大學亞洲中心訪問學者、跨國犯罪專家西姆斯（Jacob Daniel Sims）指出，柬埔寨政府正面臨巨大的國際壓力，已到了無法坐視不管的地步，「將陳志移交給中國是阻力最小的路徑。這既能緩解西方的審查，也符合北京方面的偏好——將具備政治敏感性的案件排除在美、英法院之外，」

