陳志被捕！中國外交部：打詐是國際共同責任

▲太子集團創辦人陳志被捕並遣送回中國，中國外交部發言人毛寧回應表示，「打擊網賭電詐是國際社會的共同責任」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 柬埔寨內政部昨（7）日宣布，逮捕包括太子集團創辦人兼董事長陳志在內等三名中國籍人士，並將他們遣送回中國，接受相關調查。對此，中國外交部發言人毛寧今日回應表示，「打擊網賭電詐是國際社會的共同責任」。

毛寧主持中國外交部今日例行記者會，路透社記者提及太子集團陳志被捕並已遣送回中國一事，詢問毛寧能否確認並介紹情況？

毛寧回應說，「具體情況中方的主管部門會發布消息，你可以保持關注」。毛寧接著表示，「打擊網賭電詐是國際社會的共同責任。一段時間以來，中方同柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，取得了顯著成效。中方願意同包括柬埔寨在內的周邊國家加大執法合作力度，維護人民的生命財產安全和地區國家的交往合作秩序」。

公安部發布打詐成效

中國公安部今早召開記者會，稱去年打擊網路電信詐騙共偵破25.8萬起相關案件，攔截詐騙電話36億次、短信33億條，緊急止付涉詐資金2170.7萬元人民幣。各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。

中國公安部表示，透過專項行動，累計抓獲詐騙集團幕後金主、頭目和幹部等相關人士542名。且進一步深化國際合作，加快推進國際打擊電信網絡詐騙聯盟建設，推動構建相互協同、普遍參與的全球打擊治理電信網絡詐騙犯罪新格局。

中國公安部提到，多次派工作小組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國開展警務執法合作，搗毀一大批境外詐騙據點。針對當前緬甸妙瓦底地區電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7600多名妙瓦底地區中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。

不過，中國公安部並未針對太子集團陳志的情況作出具體說明。

