陳志詐騙帝國完蛋！柬埔寨證實：旗下「太子銀行」進入清算程序

涉嫌跨國網路詐騙洗錢的「太子集團」，創辦人兼董事長陳志傳已落網，將遣送至中國大陸受審，柬埔寨國家銀行今發布公告證實，太子集團旗下的太子銀行，已被正式列入清算程序中。

《柬中時報》報導，根據公告指出，柬埔寨國家銀行已指定「Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting」有限公司，為太子銀行清算人，自公告發布之日起，該公司將全面接管並管理太子銀行的所有運營及資產。

報導指出，與此同時，太子銀行已暫停提供任何新增銀行服務，包括吸收新存款及發放新貸款等。柬埔寨國家銀行強調，在太子銀行已開戶並存款的客戶，仍可按規定辦理正常取款業務。客戶只需準備相關取款文件，銀行將依據該國《銀行和金融機構法》所規定的優先順序予以處理。

此外，在太子銀行已辦理貸款的客戶，仍須繼續履行還款義務，按期還款。柬埔寨國家銀行指出，將會同相關部門和機構，持續監督清算和臨時管理工作的推進情況，保護儲戶和客戶合法權益。

柬埔寨內政部7日通報稱，應中方請求，陳志及2名中國大陸公民，於6日被柬方逮捕並移交中方，而陳志已於上月被正式剝奪柬埔寨國籍。

