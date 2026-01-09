陳志送中受審畫面曝！涉跨國詐騙與強迫勞動 最重恐判死刑

即時中心／林韋慈報導

現年38歲的柬埔寨太子集團董事長陳志，經歷逃亡後被捕，因他已被剝奪柬埔寨國籍，並強制遣返中國。按照中國法律，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動，恐難逃無期徒刑以上重刑。







柬埔寨內政部7日發表聲明證實，已逮捕包括陳志在內的3名中國籍人士，並依法將其遣返中國。官方指出，陳志涉嫌在柬埔寨境內經營大型犯罪園區，針對多國公民從事網路詐騙活動。美國司法部早在2025年10月即以電信詐騙、洗錢等罪名對陳志提起訴訟，美國財政部亦將其掌控的太子集團列為跨國犯罪組織，實施嚴厲制裁，成為其勢力瓦解的關鍵轉折點。事實上，陳志建立的洗錢與詐騙版圖橫跨歐亞美三洲，台灣亦被視為重要節點之一。他曾在台北101大樓承租兩層辦公室經營博弈相關事業，招募工程師，並在台成立7家公司。目前台灣司法單位已展開調查，並陸續收押涉案人員。

事實上，陳志並非柬埔寨出生，而是中國福建人，2014年取得柬埔寨國籍後，便以該國為基地設立企業，逐步在亞洲各國鋪設詐騙與洗錢網絡，並將資產轉移至歐美，甚至在帛琉興建度假中心進行洗錢。他長期出沒於世界各地，過著奢華生活，在台灣遭扣押的資產中，亦包括多輛高價名貴跑車。

《華爾街日報》報導指出，陳志透過遍布30國、超過100家企業的網絡進行洗錢活動。2025年美國政府扣押傳為陳志所有、價值高達140億美元（約新台幣4417億元）的比特幣，創下全球最大規模的比特幣扣押紀錄；香港警方也凍結與其相關的27.5億港元（約新台幣111.3億元）資產。依中國《刑法》規定，若詐騙金額特別巨大，或確認涉及有組織犯罪與強迫勞動情節，最重可判處無期徒刑，甚至更高刑度。中國方也在央視公布的影片中指出，將在近期公布更多犯罪集團成員。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

