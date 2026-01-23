陳志遭引渡後首波資產處置 太子銀行貸款組合即將拍賣

太子集團創辦人陳志因涉跨國洗錢詐騙遭引渡中國，相關企業陸續進入清算。（圖／翻攝自Prince Holding）

陳志因涉及跨境詐騙與洗錢案，目前已被引渡至中國大陸接受偵辦。他所建立的太子集團一度橫跨逾30國，如今面臨全面瓦解。柬埔寨國家銀行近日主導一項重要清算舉措，原由陳志創立的太子銀行（Prince Bank）將針對旗下貸款資產進行公開拍賣，以籌措現金償付存戶與債權人。這項決策標誌著陳志商業版圖進入實質解構階段，並為清算程序帶來關鍵進展。

《柬中時報》報導，陳志被引渡至大陸接受偵辦後，柬國央行在22日正式將太子銀行納入清算範圍，並停止其所有新增金融服務。負責清算事宜的Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting宣布，貸款資產拍賣僅限合乎規範的銀行及金融機構參與。

依規定，有意參與的機構須於2月6日前繳交意向書，且中標方需以現金完成交易。清算單位強調，此拍賣屬正常法定程序，目的在於「最大限度維護存戶及債權人權益」。另據相關公告指出，雖然債權將轉移予中標機構，原有借款人仍須照原合約持續還款。貸款條件如利率與抵押規定將原則上維持不，所有抵押資產與合約文件亦將依法妥善處理與保存。

此波變局也波及原由陳志設立的「陳志獎學金」項目，導致418名仍在學的大學生失去學費支持。對此，參議院主席洪森（Hun Sen）接獲教育部通報後宣布，將接手資助這些學生至畢業為止，但不涵蓋原本提供的每月生活補助。受影響學生多來自清寒家庭，主修科目以資訊與商管領域為主。

陳志自2015年創辦太子集團，事業版圖橫跨超過30個國家，近年來卻因涉入跨國詐騙與洗錢案件遭多國通緝，包括美國司法部提出起訴，南韓、泰國、新加坡與香港等國也陸續啟動執法行動。

