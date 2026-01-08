陳志遭美通緝卻引渡中國 分析：幫他避免落入美國司法管轄

太子集團陳志與柬埔寨前總理洪森合影。取自太子集團官網



柬埔寨當局週三（1/7）宣布，已逮捕涉嫌國際詐騙的太子集團首腦陳志，並已將他遣返中國接受調查。事實上，陳志曾擔任柬埔寨前總理洪森、現任總理洪瑪內的顧問，與柬國副總理暨內政部長父子也過從甚密。專家指出，陳志遭美國通緝，柬國卻將他遣送中國，明顯是中國當局不願坐視他落入美國手中。

美國司法部去年10月起訴陳志，指控陳志經營「龐大的網路詐騙帝國」，並查扣當時價值約150億美元的比特幣，認定其為詐騙美國及世界各地受害者的不法所得。當時美方表示，陳志仍然在逃。

廣告 廣告

在美國公開起訴後，陳志身為詐騙集團幕後主使者的身分才公諸於世。台灣、新加坡、泰國、香港當局都宣布查扣或凍結與陳志相關的巨額資產，但中國當局一直對此保持沉默，也未公開緝捕陳志。

然而，柬埔寨內政部週三卻表示，已於週二逮捕陳志及另兩名中國公民徐季良（譯音，Xu Ji Liang）、邵繼輝（譯章，Shao Ji Hui），並根據中方請求，以「打擊跨國犯罪合作」引渡至中國。

柬埔寨內政部並表示，已在去年12月撤銷陳志的柬國國籍。

柬埔寨官員宣稱，這次拘捕是與中方數月來「聯合行動」的成果。中柬兩國高層外交互動緊密。去年12月，中國外交部長王毅與柬埔寨副總理兼外長巴速坤（Prak Sokhonn）就曾在雲南會面。

分析指出，陳志被引渡至中國，意味著他在短期內「極不可能」在美國接受司法審判。中國與美國並無引渡條約，且雙方的地緣政治對抗及經濟競爭日益加劇。

哈佛大學亞洲中心跨國犯罪學者西姆斯（Jacob Sims）向有線電視新聞網（CNN）表示，陳志被引渡至中國的結果，「等於讓他免於面對美國司法管轄」。

彭博新聞引述《東南亞詐騙園區內幕》一書共同作者薄馬克（Mark Bo）表示，中柬兩國的高層會談「很可能討論了陳志的問題」。他並說：「可以合理推測，中國寧願讓陳志落入己方掌控，而不是等美國將他逮捕。」

中國與柬埔寨關係緊密，中國國家主席習近平2025年4月才赴柬埔寨進行國是訪問，當時發布的聯合聲明稱，兩國是「鐵桿朋友」，要建立「新時代全天候中柬命運共同體」。

泰國與柬埔寨近期發生衝突，中國與美國競逐調停者的角色，也都在東南亞極力擴大影響力版圖。泰國已將與柬埔寨的致命衝突描述為對詐騙中心的打擊，在達成停火協議前，泰軍曾空襲泰柬邊境的詐騙園區。

《柬中時報》報導，在太子銀行董事長陳志被逮捕並遣送回中國後，柬埔寨國家銀行今天（1/8）發布公告稱，已正式展開對太子銀行的清算程序，由Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting有限公司擔任清算人，全面接管太子銀行的所有營運與資產。

CNN指出，全球詐騙產業大部分集中於東南亞，估計規模達500億至700億美元。詐騙集團2023年在美國就至少騙取100億美元。

更多太報報導

【一文看懂】北京慶「藍天行動」成功 為何河北農民挨凍過冬不敢開暖氣？

中國「鹽颱風」網攻再起 傳美眾議院涉國安委員會電郵系統遭駭

「滾出明尼蘇達州！」美ICE幹員擊斃女子引發示威 州長駁斥川普政府「自衛」之說、下令國民兵戒備