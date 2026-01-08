陳志遭美通緝卻遣送中國 中外交部避回司法合作！要記者保持關注

太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢、詐騙遭美通緝，今被柬埔寨遣送中國。（翻攝微博）

柬埔寨起家的太子集團，經美國揭露涉嫌跨國洗錢、詐騙後，各地據點一一浮現，其中包含我國，北檢今（8日）發動第7波搜索，拘提、約談11人，柬媒昨（7日）曝光陳志落網，中國公安部今進一步公開陳志押解返中畫面，中國外交部今在例行記者會上，被外媒問及後續相關處置，外交部發言人毛寧僅以「可以保持關注」回應，並聲稱和柬國積極合作打擊跨境網路詐騙。

陳志昨遭柬媒揭露落網，但要送回出身國籍中國或送往遭通緝的美國，一度引發關注，今（8日）中國官方則釋出陳志遭押解返中畫面。

今（8日）中國外交部舉行例行記者會，由發言人毛寧主持，其中《路透社》記者問及，陳志被引渡回中國接受調查，中方能否證實？以及未來是否與美、英司法合作等。毛寧僅表示「具體情況中方主管部門會發布消息，你可以保持關注」，緊接著打官腔，表示打擊相關犯罪是國際社會共同責任，並稱一直以來中、柬積極合作，打擊跨境電信網路詐騙犯罪，且取得顯著成效，並稱「願同包括柬埔寨在內的周邊國家加大執法合作力度」。

另外，面對《路透社》記者提問，中國駭客組織攻擊美國國會眾議院工作人員電子信箱，毛寧則簡短回應，中方已多次表明立場，一貫反對並依法打擊駭客活動，「更反對出於政治目的，散布與中國有關的虛假信息」。





