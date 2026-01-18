陳志金亂說教被炎上！批女大生玩杜力哏「爛醫師國考」道歉了：過度反應

一位醫學系女大生近日模仿藝人杜力口吻開玩笑，「二階國考之前一定要考OSCE（客觀結構式臨床技能評估）！報名費8000台幣也太貴了吧，爛醫師國考」，貼文曝光後引發熱議，沒想到卻遭不懂哏的奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金批評，陳志金被提醒後還指責，「好多不懂這個哏的老人，也會看到耶！」。陳志金今（18）日公開道歉，「我會好好學習的網路新鮮事的」。

美國籍藝人杜力因為性格風趣吸引不少粉絲，其2019年的臉書PO文，「回到美國第一餐一定要吃漢堡！600台幣也太貴了吧，爛美國」，更成為不少人愛玩的網路迷因；原PO在Threads發文模仿杜力哏拍照發文，「二階國考之前一定要考OSCE！報名費8000台幣也太貴了吧，爛醫師國考」，還特別附上原PO證明在玩哏，吸引不少網友按讚。

廣告 廣告

沒想到陳志金卻以長輩口吻教訓，「如果妳知道醫院花了多少人力和金錢舉辦OSCE考試，有多少主治醫師要停下手邊的工作，去當OSCE考官，妳是不是會收回『爛』這個形容詞？」，就算其他醫師說明這是網路哏，陳志金仍不罷休，「喔喔！可是，好多不懂這個哏的老人，也會看到耶！」，讓原PO只能乖乖聽訓，「您好，陳志金醫師，謝謝您的教誨，讓我知道在網路上開玩笑要顧及許多人」。

對此，許多網友紛紛回應，「要玩年輕人佔多數的社群軟體，又不願意了解時事迷因，別把醫療界那套帶來社群吧」、「你看不懂是你的問題啊」、「留友看醫界是怎麼對待年輕後輩的」、「超好笑，被醫界老前輩罵也是還原了杜力哏的精髓」。

面對自己被炎上的風波，陳志金今日公開道歉，「因為我自己對於同學的『哏』不瞭解，而對『爛』國考這個形容，有了過度的反應，在此向同學致歉。而且，我也不該以自己過去『狹隘』的經驗和遭遇來提醒，沒有意識到時代的改變，我也會深切反省。祝福大家～」。陳志金提到，「在此向學妹致歉。我會好好學習的網路新鮮事的」，未來也會確認對方是不是在開玩笑再留言。

更多中時新聞網報導

陳念琴因學弟妹崩潰 文姿云情蒐對手

Lulu婚禮倒數 抱曾莞婷街頭痛哭

凱基金控 舉辦迎春公益市集