陳志「二把手」曝光 藍委爆助幹部入境1／太子集團「二把手」曝！ 胡小偉熟中共高層涉非法吸金

太子集團，又有高層被揪出來了！這個跨國詐騙、洗錢集團的首腦陳志，身邊還有一名親信胡小偉，曾經在中國非法吸金，2022年間也曾多次進出台灣，協助運作 太子在台灣的公司。目前，台灣有23家相關公司被列管，其中除了博弈、資產公司之外，竟還有黑幫分子涉入，包括竹聯、和四海等幫派，都在被嚴格監控。

除了陳志曾經10度來台指揮在台負責人王昱棠，在台北101設立天旭國際從事非法博弈外，胡小偉也多次來台進行業務監督，並協調在台公司相關事務。

國安單位掌握，胡小偉來頭不小，與中共解放軍關係匪淺。曾在中國設立私人伺服器，非法運行線上遊戲，不法吸金高達60億人民幣。2016年被逮後，拘留不到72小時即獲釋，疑似北京高層官員下令放人，而當時的洗錢手法與太子集團如出一轍。

中國異議人士蔡慎坤：「胡小偉當年在重慶經營私服，許多大型公司都得拜他碼頭。」台美自2021年起合作，持續交換情資，追出陳志與胡小偉掌握在我國設立的23家公司，用以洗錢與轉移資金。為了迅速擴大版圖，兩人甚至拉攏幫派分子加入，包含竹聯幫、四海幫等，超過300人遭列管。

中國異議人士蔡慎坤：「陳志早期就在胡小偉手下工作，後來因中國國內打擊力道加大，胡小偉決定將業務轉往海外。如今，美中兩方都在追查胡小偉下落。」

至於被美方通緝的陳志，疑似藏身東南亞。太子集團在帛琉的置產交易，據傳是由港澳黑幫分子、綽號「崩牙駒」的尹國駒引介，但他早在5年前就被美國制裁。其徒弟、賭場大亨周焯華，也在2021年底遭澳門調查，旗下「太陽國際」在台經營線上遊戲代理，宛如太子集團的翻版。





