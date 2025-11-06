陳志一手打造詐騙帝國！太子集團「在台洗錢」手法曝光 事件演變一次看

陳志創建太子集團，涉嫌跨國洗錢、詐騙。圖／翻攝自太子集團官網

美國、英國聯手對涉嫌大規模詐騙的「太子集團」祭出制裁，創辦人陳志被查扣約150億美元的比特幣資產，但是他目前行蹤不明。近日檢警追查太子控股集團，查扣台北市11戶「和平大苑」豪宅，以及26輛名車等，總共逾45億元的不法所得，並拘提集團「二把手」辜淑雯等25人到案。日前台北地院開庭，裁定辜淑雯羈押禁見。

跨國詐騙組織「太子集團」

太子控股集團（Prince Holding Group）總部設於柬埔寨，主要業務是「房地產開發、金融服務與消費產業」。公司旗下擁有7層酒店與賭場的不動產公司「金貝集團」（Jinbei Group）、金邊郊區的「黃金財富度假世界」（Golden Fortune Resort World）以及加密貨幣交易平台「Byex Exchange」等。

美國司法部10月中旬表示，太子集團涉嫌跨國犯罪，並從中獲利，包含詐騙、敲詐勒索、強迫勞動等犯罪行為，美國司法部查扣太子集團資產，包含價值150億美元的比特幣。

陳志在2010年就移居柬埔寨，開始他的事業版圖。圖／翻攝自太子集團官網

太子集團如何成為詐騙帝國？

太子集團創辦人陳志（Chen Zhi）在1987年出生於中國福建，他在2010年移居柬埔寨，以網咖事業起家，並在2015年成立太子金融（Prince Finance）、2018年轉型為太子銀行（Prince Bank），目前他在柬埔寨擁有31家分行。此後，他積極拓展事業版圖，觸及房地產、賭場、鐘錶製造等領域，2017年時他更擔任柬埔寨內政部長、柬埔寨首相的顧問。

事實上，美國司法部表示，陳志在柬埔寨經營至少10個詐騙園區，他強迫被害者進行電匯詐騙，從全世界的被害者騙取高達數十億美元，並將資金投入房地產或是加密貨幣，達到洗錢目的。資料顯示其中兩個園區配有1250部手機，並控制約76000個社交帳戶進行詐騙，另外，他在全球擁有超過100個用來洗錢的空殼公司。

太子集團和平太苑豪宅遭查扣。圖／番攝畫面

抓捕太子集團 檢調出手了

太子控股集團涉嫌跨國洗錢詐騙，美國財政部也發布制裁公告，針對與太子集團相關的146個目標實施金融制裁，凍結資產、禁止使用美國金融系統，其中包含3名台灣女性、9家在台灣登記的公司。日前北檢出動搜索在台北101大樓內的天旭國際科技等5間公司、25名被告。

值得一提的是，天旭公司名義上翅開發軟體，實際上由集團「二把手」，亦是陳志親信的辜淑雯經營線上博弈，辜女擔任的就是天旭國際人資主管，辜女遭到羈押禁見，其餘被告以3萬至70萬元交保。

太子集團如何在台洗錢？豪華招待所曝光

檢調指出，天旭博弈辜斯的負責人王昱棠是幫助陳志洗錢的操盤手。首先王昱堂接收太子集團匯入的資金，到台灣的分公司，並找人頭設立空殼公司購買「和平大苑」不動產，貸得的房貸餘款，則由海外轉到尼爾公司繳交給總部。

第二步就王昱堂靠著線上博弈公司吸金，雖然他是天旭負責人，但實際上是由辜淑雯負責招募工程師、客服，並由中國籍主管李添、楊昱發2人指揮公司；第三步是洗錢，當王昱堂得知美國、英國聯手打詐後，就立刻指揮下屬將11輛名超跑過戶，並將現金轉匯到他公司。最後一步就是利用不法資金在帛琉建立渡假村，將黑錢洗為國外不動產。

檢調正式扣押有關太子集團的不動產，包含包括和平大苑豪宅11戶、車位48個，另外，還有勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士等名車26輛，銀行帳戶60個，總計逾45億元。



