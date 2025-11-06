陳志10度來台行蹤曝光！持柬埔寨護照入境 假商務真遊樂最愛W飯店享樂

陳志曾10度來台，但都下榻五星級飯店，未曾住過大安區豪宅「和平大苑」。

柬埔寨跨國詐騙王國「太子集團」創辦人陳志遭美國起訴後，其過去來台行蹤也隨之曝光。據檢調掌握，陳志自2017年至2021年間共10次入境台灣，每次皆持柬埔寨護照，以「商務考察」名義報到，但實際行程都是來玩，期間不曾入住集團名下、位於大安區的11戶和平大苑，多住在W飯店等五星級酒店。

消息指出，陳志在台期間生活奢華，最常入住信義區頂級飯店，每趟行程都只有3、4天。期間，他出入高檔餐廳、私人會所與夜店，並透過特助安排結識酒店妹、網紅、演藝圈人士，行事張揚。

廣告 廣告

李添的特助李守禮。翻攝畫面

知情人士透露，陳志來台主要目的並非談生意，而是「放鬆與享受」。他偏愛台北夜生活，經常包下整個包廂舉辦派對，集團在台高層與助理多人隨行，行程如同企業主出巡。每次來台遊玩，台灣集團負責娛樂的特助李守禮均派上億元超跑接送，安排豪奢行程。

檢方調查顯示，陳志選擇以「商務簽」頻繁出入台灣，實際上是為了方便接觸太子集團在台的運作據點，包括天旭國際科技公司與顥玥公司，並監督洗錢金流轉移。

太子集團內部員工形容，陳志身材矮小，身高不到160公分，但氣場強勢，全身搭配名錶與名鞋，說話有明顯北京口音。檢調指出，陳志最後一次入境是在2021年，離台後再未現身，目前行蹤成謎。



回到原文

更多鏡報報導

陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光

美沒收142億美元！陳志遭爆事發當天淡定打牌 副手冷笑「都是小錢」

太子集團CEO女特助笑著交保 劉純妤自曝「常接特殊任務」掀熱議